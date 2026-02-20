Ушел из жизни звезда Голливуда Эрик Дейн

19 февраля, в возрасте 53 лет, оборвалась жизнь известного американского актера Эрика Дэйна. Мировую известность и любовь зрителей он приобрел благодаря талантливой игре в сериалах "Анатомия Грей" и "Эйфория".
Главные тезисы
- Актер провел свои последние дни в окружении друзей и родных.
- Эрик Дэйн посвятил более 30 лет своей жизни именно актерству.
Эрик Дэйн отошел в вечность
Как удалось узнать журналистам, в прошлом году у звезды диагностировали боковой амиотрофический склероз — его также называют болезнью Лу Герига.
Что важно понимать, речь идет о неизлечимом заболевании, от которого прежде всего страдает нервная система.
С официальным заявлением по этому поводу выступила семья актера:
Кроме того, указано, что свои последние дни он прожил в окружении друзей, жены и дочерей.
Профессии актера Эрик Дэйн посвятил более трех десятилетий.
Роль доктора Марка Слоана в сериале "Анатомия Грей" подарила ему настоящую мировую известность и любовь миллионов зрителей из разных уголков мира.
Новый профессиональный триумф Дэйн праздновал, когда 7 лет назад присоединился к актерскому касту популярного подросткового сериала HBO "Эйфория".
Фанаты звезды сразу обратили внимание на то, что в сериале "Блестящие умы" (Brilliant Minds) ему досталась роль пожарного, у которого диагностировали БАС.
Таким образом, Дейн вынужден был переживать болезнь не только в реальной жизни, но и на экране.
