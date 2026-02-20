Ушел из жизни звезда Голливуда Эрик Дейн

19 февраля, в возрасте 53 лет, оборвалась жизнь известного американского актера Эрика Дэйна. Мировую известность и любовь зрителей он приобрел благодаря талантливой игре в сериалах "Анатомия Грей" и "Эйфория".

Эрик Дэйн отошел в вечность

Как удалось узнать журналистам, в прошлом году у звезды диагностировали боковой амиотрофический склероз — его также называют болезнью Лу Герига.

Что важно понимать, речь идет о неизлечимом заболевании, от которого прежде всего страдает нервная система.

С официальным заявлением по этому поводу выступила семья актера:

С глубокой грустью сообщаем, что Эрик Дэйн умер в четверг днем после мужественной борьбы с БАС. Поделиться

Кроме того, указано, что свои последние дни он прожил в окружении друзей, жены и дочерей.

Профессии актера Эрик Дэйн посвятил более трех десятилетий.

Роль доктора Марка Слоана в сериале "Анатомия Грей" подарила ему настоящую мировую известность и любовь миллионов зрителей из разных уголков мира.

Новый профессиональный триумф Дэйн праздновал, когда 7 лет назад присоединился к актерскому касту популярного подросткового сериала HBO "Эйфория".

Фанаты звезды сразу обратили внимание на то, что в сериале "Блестящие умы" (Brilliant Minds) ему досталась роль пожарного, у которого диагностировали БАС.

Таким образом, Дейн вынужден был переживать болезнь не только в реальной жизни, но и на экране.