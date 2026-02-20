Пішов із життя зірка Голлівуду Ерік Дейн

19 лютого, у віці 53 років, обірвалося життя відомого американського актора Еріка Дейна. Світову популярність та любов глядачів він здобув завдяки талановитій грі в серіалах "Анатомія Грей" та "Ейфорія".
Головні тези:
- Актор провів свої останні дні в оточенні друзів та рідних.
- Ерік Дейн присвятив понад 30 років свого життя саме акторству.
Ерік Дейн відійшов у вічність
Як вдалося дізнатися журналістам, минулого року в зірки діагностували бічний аміотрофічний склероз — його також називають хворобою Лу Геріга.
Що важливо розуміти, йдеться про невиліковне захворювання, від якого насамперед страждає нервова система.
З офіційною заявою з цього приводу виступила родина актора:
Окрім того, наголошується, що свої останні дні він прожив в оточенні друзів, дружини і дочок.
Професії актора Ерік Дейн присвятив понад три десятиліття.
Роль доктора Марка Слоана в серіалі "Анатомія Грей" подарувала йому справжню світову популярність та любов мільйонів глядачів з різних куточків світу.
Новий професійний тріумф Дейн святкував, коли 7 років тому приєднався до акторського касту популярного підліткового серіалу HBO "Ейфорія".
Фанати зірки одразу звернули увагу на те, що у серіалі "Блискучі уми" (Brilliant Minds) йому дісталася роль пожежника, у якого діагностували БАС.
Таким чином Дейн змушений був переживати хворобу не лише в реальному житті, а й на екрані.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-