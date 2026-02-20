Пішов із життя зірка Голлівуду Ерік Дейн
Пішов із життя зірка Голлівуду Ерік Дейн

Джерело:  Variety

19 лютого, у віці 53 років, обірвалося життя відомого американського актора Еріка Дейна. Світову популярність та любов глядачів він здобув завдяки талановитій грі в серіалах "Анатомія Грей" та "Ейфорія".

Головні тези:

  • Актор провів свої останні дні в оточенні друзів та рідних.
  • Ерік Дейн присвятив понад 30 років свого життя саме акторству.

Як вдалося дізнатися журналістам, минулого року в зірки діагностували бічний аміотрофічний склероз — його також називають хворобою Лу Геріга.

Що важливо розуміти, йдеться про невиліковне захворювання, від якого насамперед страждає нервова система.

З офіційною заявою з цього приводу виступила родина актора:

З глибоким сумом повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер вдень після мужньої боротьби з БАС.

Окрім того, наголошується, що свої останні дні він прожив в оточенні друзів, дружини і дочок.

Професії актора Ерік Дейн присвятив понад три десятиліття.

Роль доктора Марка Слоана в серіалі "Анатомія Грей" подарувала йому справжню світову популярність та любов мільйонів глядачів з різних куточків світу.

Новий професійний тріумф Дейн святкував, коли 7 років тому приєднався до акторського касту популярного підліткового серіалу HBO "Ейфорія".

Фанати зірки одразу звернули увагу на те, що у серіалі "Блискучі уми" (Brilliant Minds) йому дісталася роль пожежника, у якого діагностували БАС.

Таким чином Дейн змушений був переживати хворобу не лише в реальному житті, а й на екрані.

