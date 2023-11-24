Чехи та словаки за тиждень зібрали 400 тис євро на гелікоптер для ГУР

Чехи та словаки задонатили на понад 400 тис євро на закупівлю гелікоптера Black Hawk для воїнів Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Збір проводиться у межах чеської ініціативи «Подарунок для Путіна».

Black Hawk для ГУР від Чехії

ГУР повідомляє, що за перший тиждень небайдужі чехи та словаки задонатили на вертоліт понад 400 000 євро.

Його загальна вартість складає близько 4,3 мільйона євро. Вертоліт назвали Честмір.

Гелікоптер вже оглянули авіаційні експерти з України ― він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання.

Міністерство оборони Чехії доправить Black Hawk українським розвідникам щойно буде зібрана необхідна для придбання сума.

Варто зазначити, що ГУР вже має один такий гелікоптер, який допомагає виконувати бойові та спеціальні завдання, місії із доставки військових вантажів і особового складу, ведення радіоелектронної боротьби, а також евакуацію поранених.

Висловлюємо вдячність нашим друзям з Чехії та Словаччини, усім громадянам європейських держав, які допомагають відбивати терористичну навалу з москви, захищати Україну і всю об'єднану Європу від режиму російських воєнних злочинців. Поширити

Ініціатива «Подарунок для Путіна»

Раніше у межах ініціативи «Подарунок для Путіна» (Dárek pro Putina) чехи вже задонатили на придбання для Збройних сил України 15 комплексів протиповітряної оборони Viktor, танк Т-72 Tomáš та РСЗВ RM-70 на загальну вартість у 2,3 млн доларів.

Люди зібрали понад 50 мільйонів крон на RM-70 та амуніції для нього. Збір на Tomáš досяг 36 мільйонів крон.

Також ініціатива зібрала 90 млн крон на 15 чеських комплексів ППО Viktor, які було відправлено в Україну у березні цього року для захисту стратегічних та цивільних об’єктів від ударів дронів.