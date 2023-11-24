Чехи и словаки за неделю собрали 400 тыс евро на вертолет для ГУР

Чехи и словаки задонатили более 400 тыс евро на закупку вертолета Black Hawk для воинов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Сбор проводится в рамках чешской инициативы «Подарок Путину».

Black Hawk для ГУР от Чехии

ГУР сообщает, что за первую неделю неравнодушные чехи и словаки задонатили на вертолет более 400 000 евро.

Его общая стоимость составляет около 4,3 миллионов евро. Вертолет назвали Честмиром.

Вертолет уже осмотрели авиационные эксперты из Украины – он в хорошем состоянии и готов выполнять боевые задания.

Министерство обороны Чехии доставит Black Hawk украинским разведчикам, как только будет собрана необходимая для приобретения сумма.

Следует отметить, что ГУР уже имеет один такой вертолет, который помогает выполнять боевые и специальные задачи, миссии по доставке военных грузов и личного состава, ведению радиоэлектронной борьбы, а также эвакуации раненых.

Выражаем благодарность нашим друзьям из Чехии и Словакии, всем гражданам европейских государств, которые помогают отбивать террористическое нашествие из Москвы, защищать Украину и всю объединенную Европу от режима российских военных преступников. Поделиться

Инициатива «Подарок для Путина»

Ранее в рамках инициативы "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina) чехи уже задонатили на приобретение для Вооруженных сил Украины 15 комплексов противовоздушной обороны Viktor, танк Т-72 Tomáš и РСЗО RM-70 на общую стоимость в 2,3 млн долларов.

Люди собрали более 50 миллионов крон на RM-70 и амуниции для него. Сбор на Tomáš достиг 36 миллионов крон.

Также инициатива собрала 90 млн крон на 15 чешских комплексов ПВО Viktor, которые были отправлены в Украину в марте этого года для защиты стратегических и гражданских объектов от ударов дронов.