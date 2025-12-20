ChatGPT може змінювати свою "особистість" — як це працює

Видання The Verge звертає увагу на те, що до ChatGPT додали нові функції персоналізації. Вони дають можливість точніше налаштовувати як загальний стиль і тон спілкування чат-бота, так і окремі характеристики.
Головні тези:
- ChatGPT став ще зручнішим та ефективнішим для використання.
- Також користувачі тепер можуть закріплювати вгорі потрібні чати.
ChatGPT продовжують вдосконалювати
Скористатися новими функціями можна в розділі "Персоналізація" в "Налаштуваннях" ChatGPT.
Кожний із користувачів отримав можливість самостійно:
обрати базовий стиль і тон спілкування — від професійного і доброзичливого до іронічного, креативного, максимально ефективного, відвертого або навіть цинічного;
налаштувати окремі риси характеру, до прикладу, рівень тепла та емоційності відповідей;
попросити чат-бот рідше складати списки та використовувати емодзі — або, навпаки, ще частіше.
Ба більше, вказано, що нещодавні оновлення у ChatGPT дають можливість закріпити потрібні чати — вони перебуватимуть у загальному списку чатів, однак над усіма іншими.
Як уже згадувалося раніше, не так давно творці ChatGPT запустили в чат-боті свій "магазин застосунків" — зі Spotify, Photoshop та іншими сервісами.
Після прив'язки звертатися до будь-якого з них можна просто у форматі діалогу.
