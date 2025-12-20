ChatGPT може змінювати свою "особистість" — як це працює

Видання The Verge звертає увагу на те, що до ChatGPT додали нові функції персоналізації. Вони дають можливість точніше налаштовувати як загальний стиль і тон спілкування чат-бота, так і окремі характеристики.

ChatGPT продовжують вдосконалювати

Скористатися новими функціями можна в розділі "Персоналізація" в "Налаштуваннях" ChatGPT.

Кожний із користувачів отримав можливість самостійно:

обрати базовий стиль і тон спілкування — від професійного і доброзичливого до іронічного, креативного, максимально ефективного, відвертого або навіть цинічного;

налаштувати окремі риси характеру, до прикладу, рівень тепла та емоційності відповідей;

попросити чат-бот рідше складати списки та використовувати емодзі — або, навпаки, ще частіше.

Ба більше, вказано, що нещодавні оновлення у ChatGPT дають можливість закріпити потрібні чати — вони перебуватимуть у загальному списку чатів, однак над усіма іншими.

Як уже згадувалося раніше, не так давно творці ChatGPT запустили в чат-боті свій "магазин застосунків" — зі Spotify, Photoshop та іншими сервісами.

Після прив'язки звертатися до будь-якого з них можна просто у форматі діалогу.