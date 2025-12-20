ChatGPT может менять свою "личность" — как это работает

Издание The Verge обращает внимание на то, что в ChatGPT добавили новые функции персонализации. Они дают возможность более точно настраивать как общий стиль и тон общения чат-бота, так и отдельные характеристики.

ChatGPT продолжают совершенствовать

Воспользоваться новыми функциями можно в разделе "Персонализация" в "Настройках" ChatGPT.

Каждый из пользователей получил возможность самостоятельно:

выбрать базовый стиль и тон общения — от профессионального и доброжелательного до ироничного, креативного, максимально эффективного, откровенного или даже циничного;

настроить отдельные черты характера, например, уровень тепла и эмоциональности ответов;

попросить чат-бот реже составлять списки и использовать эмодзы или, наоборот, еще чаще.

Более того, указано, что недавние обновления в ChatGPT позволяют закрепить нужные чаты — они будут находиться в общем списке чатов, однако над всеми остальными.

Как уже упоминалось ранее, недавно создатели ChatGPT запустили в чат-боте свой "магазин приложений" — со Spotify, Photoshop и другими сервисами.

После привязки обращаться к любому из них можно просто в формате диалога.