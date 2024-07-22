Чи чекати українцям знову аномальної спеки — прогноз синоптиків

Як прогнозують синоптики, на заміну спеки в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Зокрема місцями в Сумській і східних, а вдень у Житомирській і західних областях.

Якою буде погода 23 липня та протягом тижня в Україні

Як заявила синоптикиня Наталія Діденко, 23 липня в Україні дощі та грози найбільш ймовірні в західних областях, подекуди й на сході.

Ввечері 23 липня і на північному сході України очікуються дощі. На решті території буде сухо, сонячно.

Температура повітря завтра передбачається в межах +26 +30 градусів, на заході місцями +24 +26 градусів, у південній частині +31 +34 градуси.

У Києві 23 липня без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

У середу в західних областях України пройдуть дощі з грозами, у Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі та грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів, лише в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Поширити

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні країни до 23°; вдень 24-29, у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській областях 27-32°.

У столиці 24 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Чому в Україні настала аномальна спека

Індекс зміни клімату (Climate Shift Index (CSI) — англ.), що є системою, яка визначає вплив зміни клімату на місцеві добові температури у всьому світі, зокрема і на території нашої країни. Даний індекс розроблений американським Climate Central та може розраховуватись для мінімальної, середньої та максимальної температури повітря у приземному шарі атмосфери, — уточнюють синоптики. Поширити

За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.