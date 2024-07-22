Чи чекати українцям знову аномальної спеки — прогноз синоптиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи чекати українцям знову аномальної спеки — прогноз синоптиків

Чи чекати українцям знову аномальної спеки — прогноз синоптиків
Джерело:  Наталка Діденко

Як прогнозують синоптики, на заміну спеки в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Зокрема місцями в Сумській і східних, а вдень у Житомирській і західних областях.

Головні тези:

  • Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози як заміну аномальної спеки в Україні на 23 липня.
  • Протягом тижня очікується різка зміна погодних умов, з дощами та грозами в окремих регіонах країни.
  • У столиці та решті території України прогнозується зниження температури та частково сонячна погода.

Якою буде погода 23 липня та протягом тижня в Україні

Як заявила синоптикиня Наталія Діденко, 23 липня в Україні дощі та грози найбільш ймовірні в західних областях, подекуди й на сході.

Ввечері 23 липня і на північному сході України очікуються дощі. На решті території буде сухо, сонячно.

Температура повітря завтра передбачається в межах +26 +30 градусів, на заході місцями +24 +26 градусів, у південній частині +31 +34 градуси.

У Києві 23 липня без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

У середу в західних областях України пройдуть дощі з грозами, у Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі та грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів, лише в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні країни до 23°; вдень 24-29, у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській областях 27-32°.

У столиці 24 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Чому в Україні настала аномальна спека

Індекс зміни клімату (Climate Shift Index (CSI) — англ.), що є системою, яка визначає вплив зміни клімату на місцеві добові температури у всьому світі, зокрема і на території нашої країни. Даний індекс розроблений американським Climate Central та може розраховуватись для мінімальної, середньої та максимальної температури повітря у приземному шарі атмосфери, — уточнюють синоптики.

За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.

В період з 12 по 16 липня по території переважало значення 4-5 рівня цього індексу. І саме в цей час фіксували нові рекордні значення температури, що були близькі до абсолютних максимумів, зафіксованих по території України. І згідно значень індексу, то з високою вірогідністю, такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україну продовжує охоплювати пекельна спека. Якою буде погода 2 липня
Україну продовжує охоплювати пекельна спека. Якою буде погода 2 липня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В яких регіонах України почне спадати спека — прогноз синоптикині
В яких регіонах України почне спадати спека — прогноз синоптикині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи повернеться в Україну аномальна спека — прогноз синоптиків
Чи повернеться в Україну аномальна спека — прогноз синоптиків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?