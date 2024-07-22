Чи чекати українцям знову аномальної спеки — прогноз синоптиків

Як прогнозують синоптики, на заміну спеки в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Зокрема місцями в Сумській і східних, а вдень у Житомирській і західних областях.
Головні тези:
- Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози як заміну аномальної спеки в Україні на 23 липня.
- Протягом тижня очікується різка зміна погодних умов, з дощами та грозами в окремих регіонах країни.
- У столиці та решті території України прогнозується зниження температури та частково сонячна погода.
Якою буде погода 23 липня та протягом тижня в Україні
Як заявила синоптикиня Наталія Діденко, 23 липня в Україні дощі та грози найбільш ймовірні в західних областях, подекуди й на сході.
Ввечері 23 липня і на північному сході України очікуються дощі. На решті території буде сухо, сонячно.
Температура повітря завтра передбачається в межах +26 +30 градусів, на заході місцями +24 +26 градусів, у південній частині +31 +34 градуси.
У Києві 23 липня без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні країни до 23°; вдень 24-29, у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській областях 27-32°.
У столиці 24 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.
Чому в Україні настала аномальна спека
За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.
В період з 12 по 16 липня по території переважало значення 4-5 рівня цього індексу. І саме в цей час фіксували нові рекордні значення температури, що були близькі до абсолютних максимумів, зафіксованих по території України. І згідно значень індексу, то з високою вірогідністю, такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату.
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