Ждать ли украинцам снова аномальной жары — прогноз синоптиков
Категория
Украина
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Ждать ли украинцам снова аномальной жары — прогноз синоптиков

Ждать ли украинцам снова аномальной жары — прогноз синоптиков
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Источник:  Наталка Диденко

Как прогнозируют синоптики, заменой жары в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. В частности, местами в Сумской и восточных, а днем в Житомирской и западных областях.

Главные тезисы

  • Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы на территории Украины
  • Температура воздуха в разных регионах страны ожидается разной: от +24 до +34 градусов
  • Индекс изменения климата указывает на влияние изменений климата на сверхвысокие температуры
  • Период с 12 по 16 июля характеризовался рекордными значениями температуры
  • Согласно синоптикам, текущая жара в Украине обусловлена изменениями климата

Какая будет погода 23 июля и в течение недели в Украине

Как заявила синоптикиня Наталья Диденко, 23 июля в Украине дожди и грозы наиболее вероятны в западных областях, кое-где и на востоке.

Вечером 23 июля и северо-востоке Украины ожидаются дожди. На остальной территории будет сухо, солнечно.

Температура воздуха завтра предполагается в пределах +26+30 градусов, на западе местами +24+26 градусов, в южной части +31+34 градуса.

В Киеве 23 июля без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

В среду в западных областях пройдут дожди с грозами, в Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди и грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков, лишь в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20 °, на юге страны до 23 °; днем 24-29, в южной части, Кировоградской, Днепропетровской областях 27-32°.

В столице 24 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Почему в Украине наступила аномальная жара

Индекс изменения климата (Climate Shift Index (CSI) — англ.), являющийся системой, определяющей влияние изменения климата на местные суточные температуры по всему миру, в том числе и на территории нашей страны. Данный индекс разработан американским Climate Central и может рассчитываться на минимальную, среднюю и максимальную температуру воздуха в приземном слое атмосферы, — уточняют синоптики.

По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.

В период с 12 по 16 июля по территории преобладало значение 4-5 уровня этого индекса. И именно в это время фиксировали новые рекордные значения температуры, близкие к абсолютным максимумам, зафиксированным по территории Украины. И согласно значениям индекса, то с высокой вероятностью, такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата.

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