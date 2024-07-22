Ждать ли украинцам снова аномальной жары — прогноз синоптиков

Как прогнозируют синоптики, заменой жары в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. В частности, местами в Сумской и восточных, а днем в Житомирской и западных областях.
Главные тезисы
- Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы на территории Украины
- Температура воздуха в разных регионах страны ожидается разной: от +24 до +34 градусов
- Индекс изменения климата указывает на влияние изменений климата на сверхвысокие температуры
- Период с 12 по 16 июля характеризовался рекордными значениями температуры
- Согласно синоптикам, текущая жара в Украине обусловлена изменениями климата
Какая будет погода 23 июля и в течение недели в Украине
Как заявила синоптикиня Наталья Диденко, 23 июля в Украине дожди и грозы наиболее вероятны в западных областях, кое-где и на востоке.
Вечером 23 июля и северо-востоке Украины ожидаются дожди. На остальной территории будет сухо, солнечно.
Температура воздуха завтра предполагается в пределах +26+30 градусов, на западе местами +24+26 градусов, в южной части +31+34 градуса.
В Киеве 23 июля без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20 °, на юге страны до 23 °; днем 24-29, в южной части, Кировоградской, Днепропетровской областях 27-32°.
В столице 24 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.
Почему в Украине наступила аномальная жара
По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.
В период с 12 по 16 июля по территории преобладало значение 4-5 уровня этого индекса. И именно в это время фиксировали новые рекордные значения температуры, близкие к абсолютным максимумам, зафиксированным по территории Украины. И согласно значениям индекса, то с высокой вероятностью, такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата.
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