Ждать ли украинцам снова аномальной жары — прогноз синоптиков

Как прогнозируют синоптики, заменой жары в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. В частности, местами в Сумской и восточных, а днем в Житомирской и западных областях.

Какая будет погода 23 июля и в течение недели в Украине

Как заявила синоптикиня Наталья Диденко, 23 июля в Украине дожди и грозы наиболее вероятны в западных областях, кое-где и на востоке.

Вечером 23 июля и северо-востоке Украины ожидаются дожди. На остальной территории будет сухо, солнечно.

Температура воздуха завтра предполагается в пределах +26+30 градусов, на западе местами +24+26 градусов, в южной части +31+34 градуса.

В Киеве 23 июля без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

В среду в западных областях пройдут дожди с грозами, в Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди и грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков, лишь в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Поделиться

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20 °, на юге страны до 23 °; днем 24-29, в южной части, Кировоградской, Днепропетровской областях 27-32°.

В столице 24 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Почему в Украине наступила аномальная жара

Индекс изменения климата (Climate Shift Index (CSI) — англ.), являющийся системой, определяющей влияние изменения климата на местные суточные температуры по всему миру, в том числе и на территории нашей страны. Данный индекс разработан американским Climate Central и может рассчитываться на минимальную, среднюю и максимальную температуру воздуха в приземном слое атмосферы, — уточняют синоптики. Поделиться

По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.