Вернется ли в Украину аномальная жара — прогноз синоптиков

21 июля на Украине ожидается жара, местами до 38°. Правда, ее в некоторых регионах прогнозируют дожди с грозами.
Главные тезисы
- Синоптики предупреждают о возможных дождях и грозах в некоторых регионах страны.
- Индекс изменения климата (CSI) указывает на влияние изменений климата на экстремальные температуры.
- Наблюдения показывают причину сверхвысоких температур в Украине: изменение климата.
- Фиксация рекордных температур в период 12-16 июля свидетельствует о воздействии климатических изменений.
Какая будет погода в Украине 21 июля
Как прогнозируют синоптики, 21 июля в большинстве западных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северный, 3-10 м/с.
Температура ночью 14-20 °, днем 24-29 °, в центральных областях до 32 °; на юге и востоке страны ночью 20-25°, днем 29-34°, 21 июля местами сильная жара 35-38°.
Также 22 июля в Украине, в частности, в северных, центральных и юго-западных областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Кроме того, и 22 июля ожидается местами сильная жара 35-38°.
Почему в Украине наступила аномальная жара
По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.
В период с 12 по 16 июля по территории преобладало значение 4-5 уровня этого индекса. И именно в это время фиксировали новые рекордные значения температуры, близкие к абсолютным максимумам, зафиксированным по территории Украины. И согласно значениям индекса, то с высокой вероятностью, такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата.
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