Вернется ли в Украину аномальная жара — прогноз синоптиков
Категория
Украина
Дата публикации

Вернется ли в Украину аномальная жара — прогноз синоптиков

Вернется ли в Украину аномальная жара — прогноз синоптиков
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Источник:  Укргидрометцентр

21 июля на Украине ожидается жара, местами до 38°. Правда, ее в некоторых регионах прогнозируют дожди с грозами.

Главные тезисы

 

  • Синоптики предупреждают о возможных дождях и грозах в некоторых регионах страны.
  • Индекс изменения климата (CSI) указывает на влияние изменений климата на экстремальные температуры.
  • Наблюдения показывают причину сверхвысоких температур в Украине: изменение климата.
  • Фиксация рекордных температур в период 12-16 июля свидетельствует о воздействии климатических изменений.

Какая будет погода в Украине 21 июля

Как прогнозируют синоптики, 21 июля в большинстве западных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 3-10 м/с.

Температура ночью 14-20 °, днем 24-29 °, в центральных областях до 32 °; на юге и востоке страны ночью 20-25°, днем 29-34°, 21 июля местами сильная жара 35-38°.

Также 22 июля в Украине, в частности, в северных, центральных и юго-западных областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Кроме того, и 22 июля ожидается местами сильная жара 35-38°.

Почему в Украине наступила аномальная жара

Индекс изменения климата (Climate Shift Index (CSI) — англ.), являющийся системой, определяющей влияние изменения климата на местные суточные температуры по всему миру, в том числе и на территории нашей страны. Данный индекс разработан американским Climate Central и может рассчитываться на минимальную, среднюю и максимальную температуру воздуха в приземном слое атмосферы, — уточняют синоптики.

По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.

В период с 12 по 16 июля по территории преобладало значение 4-5 уровня этого индекса. И именно в это время фиксировали новые рекордные значения температуры, близкие к абсолютным максимумам, зафиксированным по территории Украины. И согласно значениям индекса, то с высокой вероятностью, такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата.

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