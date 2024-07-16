Самый жаркий день лета. Синоптик озвучила предупреждение украинцам

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, 17 июля Украину накроет жара, которой еще не было в течение последних двух месяцев.
Главные тезисы
- 17 июля в Украине ожидается самый жаркий день лета с температурой до +40 градусов по Цельсию.
- Прогнозируется, что после пика жары 17 июля начнется постепенное снижение температур.
- Экстремальной жары свыше +40 градусов этим летом больше не будет.
Пик жары в Украине еще впереди
Согласно ее данным, исключительно в западных регионах не будет столь высоких температур, +30...+34 градуса.
Кроме того, указано, что вечером 17 июля осадки возможны на севере и в центральных областях (кроме Полтавщины и Днепропетровской области).
Украинская столица — Киев — также будет страдать от жары — +35...+37 градусов.
Она также заверила, что аномальных +40 этим летом больше не будет.
Что важно знать о температурных рекордах в Украине
Июль 2023 стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Также ученые считают, что он может быть самым теплым за последние 120 тысяч лет на планете.
Среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы.
Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.
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