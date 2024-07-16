Самый жаркий день лета. Синоптик озвучила предупреждение украинцам
Категория
Украина
Дата публикации

Самый жаркий день лета. Синоптик озвучила предупреждение украинцам

жара
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Источник:  Наталка Диденко

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, 17 июля Украину накроет жара, которой еще не было в течение последних двух месяцев.

Главные тезисы

  • 17 июля в Украине ожидается самый жаркий день лета с температурой до +40 градусов по Цельсию.
  • Прогнозируется, что после пика жары 17 июля начнется постепенное снижение температур.
  • Экстремальной жары свыше +40 градусов этим летом больше не будет.

Пик жары в Украине еще впереди

17 июля, в среду, в Украине удержится чрезвычайная жара с температурой воздуха +34...+39, местами +40 градусов и выше.

Наталья Диденко

Наталья Диденко

Украинская синоптик

Согласно ее данным, исключительно в западных регионах не будет столь высоких температур, +30...+34 градуса.

Кроме того, указано, что вечером 17 июля осадки возможны на севере и в центральных областях (кроме Полтавщины и Днепропетровской области).

Украинская столица — Киев — также будет страдать от жары — +35...+37 градусов.

Преимущественно сухо, только к вечеру местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Напоминаю, что завтра фактически самый жаркий день лета, дальше, как уже не будет выстегиваться атмосфера, все равно, как мне кажется, это — пик, — прогнозирует синоптик.

Она также заверила, что аномальных +40 этим летом больше не будет.

Что важно знать о температурных рекордах в Украине

Июль 2023 стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Также ученые считают, что он может быть самым теплым за последние 120 тысяч лет на планете.

Средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила 21,6 градуса тепла, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, остальные — в августе.

Среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы.

Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

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