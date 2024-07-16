Найспекотніший день літа. Синоптикиня озвучила попередження українцям

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, 17 липня Україну накриє шалена спека, якої ще не було протягом останніх двох місяців.
Головні тези:
- Синоптикиня Наталка Діденко попередила про надзвичайну спеку в Україні 17 липня з температурою до +40 градусів.
- 17 липня очікується найспекотніший день літа в Україні, а далі почнеться зниження температур.
- Діденко прогнозує, що аномальних температур понад +40 градусів цього літа вже не буде.
Пік спеки в Україні ще попереду
Згідно з її даними, винятково в західних регіонах не буде таких високих температур, +30...+34 градуси.
Окрім того, наголошується, що увечері 17 липня опади ймовірні на півночі та в центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпропетровської області).
Українська столиця — Київ — також буде потерпати від спеки. Йтиметься про +35...+37 градусів.
Вона також запевнила, що аномальних +40 цього літа більше не буде.
Що важливо знати про температурні рекорди в Україні
Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Також вчені вважають, що він може бути найтеплішим за останні 120 тисяч років на планеті.
Середньорічна температура в Києві в 2022 році склала 9,7 градуса тепла, що на 0,7 градуса вище за кліматичну норму.
Він зайняв сьомий рядок у рейтингу найтепліших з 1881 року.
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