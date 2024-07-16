Найспекотніший день літа. Синоптикиня озвучила попередження українцям
Категорія
Україна
Дата публікації

Найспекотніший день літа. Синоптикиня озвучила попередження українцям

спека
Джерело:  Наталка Діденко

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, 17 липня Україну накриє шалена спека, якої ще не було протягом останніх двох місяців.

Головні тези:

  • Синоптикиня Наталка Діденко попередила про надзвичайну спеку в Україні 17 липня з температурою до +40 градусів.
  • 17 липня очікується найспекотніший день літа в Україні, а далі почнеться зниження температур.
  • Діденко прогнозує, що аномальних температур понад +40 градусів цього літа вже не буде.

Пік спеки в Україні ще попереду

17-го липня, у середу, в Україні втримається надзвичайна спека із температурою повітря +34...+39, місцями +40 градусів і вище.

Наталка Діденко

Наталка Діденко

Українська синоптикиня

Згідно з її даними, винятково в західних регіонах не буде таких високих температур, +30...+34 градуси.

Окрім того, наголошується, що увечері 17 липня опади ймовірні на півночі та в центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпропетровської області).

Українська столиця — Київ — також буде потерпати від спеки. Йтиметься про +35...+37 градусів.

Переважно сухо, тільки ввечері місцями пройде короткочасний дощ з грозою. Нагадую, що завтра фактично найспекотніший день літа, далі, як вже не вистьобуватиметься атмосфера, все одно, як на мене, це — пік, — прогнозує синоптикиня.

Вона також запевнила, що аномальних +40 цього літа більше не буде.

Що важливо знати про температурні рекорди в Україні

Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Також вчені вважають, що він може бути найтеплішим за останні 120 тисяч років на планеті.

Середня температура повітря цього літа в Києві склала 21,6 градуса тепла, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму та забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року. За літо встановлено 13 температурних рекордів, один із них у червні, решта — у серпні.

Середньорічна температура в Києві в 2022 році склала 9,7 градуса тепла, що на 0,7 градуса вище за кліматичну норму.

Він зайняв сьомий рядок у рейтингу найтепліших з 1881 року.

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