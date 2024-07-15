Украину накроет пик жары — прогноз синоптикини на 16 июля

16 июля в Украине будет пик жары. Однако местами прогнозируются кратковременные дожди.

Какая будет погода в Украине 16 июля

По прогнозу синоптикини Натальи Диденко, 16 июля температура воздуха в Украине будет составлять +33+39 градусов, однако местами ожидается до +40+42 градусов.

В западной части ожидается более низкая температура воздуха, в течение дня +31+34, местами в Закарпатье и в Черновицкой области до +35 градусов.

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в западной части Украины, а вечером во вторник локально в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Большая часть Украины и дальше будет страдать от сухого воздуха.

Ослабление жары ожидается на севере Украины 18 июля, на юге, востоке и центральных областях вероятно ослабление жары ориентировочно 20-22 июля.

Почему в Украине наступила аномальная жара

Индекс изменения климата (Climate Shift Index (CSI) — англ.), являющийся системой, определяющей влияние изменения климата на местные суточные температуры по всему миру, в том числе и на территории нашей страны. Данный индекс разработан американским Climate Central и может рассчитываться на минимальную, среднюю и максимальную температуру воздуха в приземном слое атмосферы, — уточняют синоптики. Поделиться

По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.