Украину накроет пик жары — прогноз синоптикини на 16 июля

16 июля в Украине будет пик жары. Однако местами прогнозируются кратковременные дожди.
Главные тезисы
- На 16 июля в Украине прогнозируется пик жары с температурой до +40+42 градусов в некоторых регионах.
- Кратковременные дожди и грозы ожидаются в западной части страны, сухой воздух сохранится на большей части территории.
- Синоптики указывают на изменения климата как причину аномально высоких температур в Украине.
- Индекс изменения климата показывает высокие значения, что объясняет рекордные показатели температуры в стране.
- Ослабление жары ожидается на севере Украины 18 июля, а на юге, востоке и центре — примерно 20-22 июля.
Какая будет погода в Украине 16 июля
По прогнозу синоптикини Натальи Диденко, 16 июля температура воздуха в Украине будет составлять +33+39 градусов, однако местами ожидается до +40+42 градусов.
В западной части ожидается более низкая температура воздуха, в течение дня +31+34, местами в Закарпатье и в Черновицкой области до +35 градусов.
Кратковременные дожди и грозы прогнозируются в западной части Украины, а вечером во вторник локально в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Большая часть Украины и дальше будет страдать от сухого воздуха.
Ослабление жары ожидается на севере Украины 18 июля, на юге, востоке и центральных областях вероятно ослабление жары ориентировочно 20-22 июля.
Почему в Украине наступила аномальная жара
По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.
В период с 12 по 16 июля по территории преобладает значение 4-5 уровня этого индекса. И именно в это время мы можем фиксировать новые рекордные значения температуры, близкие к абсолютным максимумам, зафиксированным по территории Украины. И согласно значениям индекса, то с высокой вероятностью, такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата.
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