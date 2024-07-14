В Укргидрометцентре объяснили появление аномальной жары в июле

Аномальные июльские температуры, которые уже зафиксированы как рекордные в большинстве областей, спровоцированы, скорее всего, климатическими изменениями. Анализ имеющихся данных говорит о росте показателя индекса изменения климата.
Главные тезисы
- Аномальная июльская жара в Украине спровоцирована изменениями климата, подтверждаемыми Climate Shift Index.
- Посредством анализа данных индекса установлено, что температурные рекорды в этот период почти достигают абсолютных максимумов.
- Прогнозы синоптиков показывают, что в скором времени можно ожидать понижения температуры благодаря грозовым дождям, в частности на западе Украины.
- Жара по-прежнему продолжалась на юге и востоке страны, где они могут быть достигнуты до +37 градусов, и вызывает пожарную опасность.
- По прогнозам экспертов первый день июля характеризуется сухой погодой на большей части территории, но на западе ожидаются интенсивные грозы.
Почему в Украине наступила аномальная жара
По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.
Когда начнет спадать жара в Украине
Украинцы в разных уголках страны страдают от бешеной летней жары, однако, как обещает синоптика Наталья Диденко, вскоре ситуация резко изменится.
По словам эксперта, 1 июля максимальная температура воздуха будет достигать +30...+35 градусов, на востоке и юго-востоке кое-где до +34...+37 градусов.
Тем не менее, в западных регионах грозовые дожди все же смогут снизить температуру воздуха на несколько градусов.
Кроме того, отмечается, что первый день июля запомнится украинцам на западе более интенсивными дождями, которые пройдут ближе к вечеру.
Однако основная часть территории Украины 1 июля будет принадлежать сухой погоде с высокой пожарной опасностью.
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