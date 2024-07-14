В Укргидрометцентре объяснили появление аномальной жары в июле

Аномальные июльские температуры, которые уже зафиксированы как рекордные в большинстве областей, спровоцированы, скорее всего, климатическими изменениями. Анализ имеющихся данных говорит о росте показателя индекса изменения климата.

Почему в Украине наступила аномальная жара

Индекс изменения климата (Climate Shift Index (CSI) — англ.), являющийся системой, определяющей влияние изменения климата на местные суточные температуры по всему миру, в том числе и на территории нашей страны. Данный индекс разработан американским Climate Central и может рассчитываться на минимальную, среднюю и максимальную температуру воздуха в приземном слое атмосферы, — уточняют синоптики. Поделиться

По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.

В период с 12 по 16 июля по территории преобладает значение 4-5 уровня этого индекса. И именно в это время мы можем фиксировать новые рекордные значения температуры, близкие к абсолютным максимумам, зафиксированным по территории Украины. И согласно значениям индекса, то с высокой вероятностью, такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата, отмечают в сообщении. Поделиться

Когда начнет спадать жара в Украине

Украинцы в разных уголках страны страдают от бешеной летней жары, однако, как обещает синоптика Наталья Диденко, вскоре ситуация резко изменится.

По словам эксперта, 1 июля максимальная температура воздуха будет достигать +30...+35 градусов, на востоке и юго-востоке кое-где до +34...+37 градусов.

Тем не менее, в западных регионах грозовые дожди все же смогут снизить температуру воздуха на несколько градусов.

Хотя атмосфера все же успеет днем разогреть воздух до +30 и даже выше, – предупреждает Наталья Диденко. Поделиться

Кроме того, отмечается, что первый день июля запомнится украинцам на западе более интенсивными дождями, которые пройдут ближе к вечеру.

Однако основная часть территории Украины 1 июля будет принадлежать сухой погоде с высокой пожарной опасностью.