В Укргидрометцентре объяснили появление аномальной жары в июле
Категория
Украина
Дата публикации

В Укргидрометцентре объяснили появление аномальной жары в июле

В Укргидрометцентре объяснили появление аномальной жары в июле
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Источник:  Укргидрометцентр

Аномальные июльские температуры, которые уже зафиксированы как рекордные в большинстве областей, спровоцированы, скорее всего, климатическими изменениями. Анализ имеющихся данных говорит о росте показателя индекса изменения климата.

Главные тезисы

  • Аномальная июльская жара в Украине спровоцирована изменениями климата, подтверждаемыми Climate Shift Index.
  • Посредством анализа данных индекса установлено, что температурные рекорды в этот период почти достигают абсолютных максимумов.
  • Прогнозы синоптиков показывают, что в скором времени можно ожидать понижения температуры благодаря грозовым дождям, в частности на западе Украины.
  • Жара по-прежнему продолжалась на юге и востоке страны, где они могут быть достигнуты до +37 градусов, и вызывает пожарную опасность.
  • По прогнозам экспертов первый день июля характеризуется сухой погодой на большей части территории, но на западе ожидаются интенсивные грозы.

Почему в Украине наступила аномальная жара

Индекс изменения климата (Climate Shift Index (CSI) — англ.), являющийся системой, определяющей влияние изменения климата на местные суточные температуры по всему миру, в том числе и на территории нашей страны. Данный индекс разработан американским Climate Central и может рассчитываться на минимальную, среднюю и максимальную температуру воздуха в приземном слое атмосферы, — уточняют синоптики.

По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.

В период с 12 по 16 июля по территории преобладает значение 4-5 уровня этого индекса. И именно в это время мы можем фиксировать новые рекордные значения температуры, близкие к абсолютным максимумам, зафиксированным по территории Украины. И согласно значениям индекса, то с высокой вероятностью, такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата, отмечают в сообщении.

Когда начнет спадать жара в Украине

Украинцы в разных уголках страны страдают от бешеной летней жары, однако, как обещает синоптика Наталья Диденко, вскоре ситуация резко изменится.

По словам эксперта, 1 июля максимальная температура воздуха будет достигать +30...+35 градусов, на востоке и юго-востоке кое-где до +34...+37 градусов.

Тем не менее, в западных регионах грозовые дожди все же смогут снизить температуру воздуха на несколько градусов.

Хотя атмосфера все же успеет днем разогреть воздух до +30 и даже выше, – предупреждает Наталья Диденко.

Кроме того, отмечается, что первый день июля запомнится украинцам на западе более интенсивными дождями, которые пройдут ближе к вечеру.

Однако основная часть территории Украины 1 июля будет принадлежать сухой погоде с высокой пожарной опасностью.

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