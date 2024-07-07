Украинцев ждет адская жара в начале недели — прогноз синоптиков

Начало недели начнется в Украине с жары более 35° в ряде регионов. Лишь в некоторых областях местами ожидается кратковременный дождь.
Главные тезисы
- Синоптики предупреждают о кратковременных дождях в некоторых областях, приносящих немного прохлады.
- Июль 2024 года в Украине будет теплее обычного: средняя месячная температура воздуха составит 20-26°, превышая норму на 1,5-2°.
- Ожидается выпадение осадков в пределах нормы, преимущественно на юге страны.
- Согласно прогнозу синоптиков, температура останется выше среднего уровня, даже при кратковременных дождях.
Какая будет погода в начале недели
Как сообщает Украинский гидрометцентр, температура 8 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях и Крыму ночью 19-24°, днем сильная жара 35-38°. На остальной территории ночью 14-19 °, днем 28-33 °, на крайнем западе страны 25-30 °.
В Киеве 8 июля без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17 °, днем около 30 °.
Во вторник 9 июля в Украине преимущественно без осадков, в некоторых областях местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью 20-25 °, днем сильная жара 35-38 °.
На остальных территориях ночью 15-20°, днем 28-33°, в большинстве западных областей 25-30°.
В Киеве 8 июля без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20 °, днем 30-32 °.
Какая будет погода в Украине в июле 2024 года
Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают, что в этом году июль в нашей стране будет теплее нормы.
По их словам, средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы.
Что касается осадков, то их за мест выпадет 37-95 мм, а в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами будет 101-170 мм, что в пределах нормы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-