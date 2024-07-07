Украинцев ждет адская жара в начале недели — прогноз синоптиков
Категория
Украина
Дата публикации

Украинцев ждет адская жара в начале недели — прогноз синоптиков

Украинцев ждет адская жара в начале недели — прогноз синоптиков
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Источник:  Укргидрометцентр

Начало недели начнется в Украине с жары более 35° в ряде регионов. Лишь в некоторых областях местами ожидается кратковременный дождь.

Главные тезисы

 

  • Синоптики предупреждают о кратковременных дождях в некоторых областях, приносящих немного прохлады.
  • Июль 2024 года в Украине будет теплее обычного: средняя месячная температура воздуха составит 20-26°, превышая норму на 1,5-2°.
  • Ожидается выпадение осадков в пределах нормы, преимущественно на юге страны.
  • Согласно прогнозу синоптиков, температура останется выше среднего уровня, даже при кратковременных дождях.

Какая будет погода в начале недели

Как сообщает Украинский гидрометцентр, температура 8 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях и Крыму ночью 19-24°, днем сильная жара 35-38°. На остальной территории ночью 14-19 °, днем 28-33 °, на крайнем западе страны 25-30 °.

В Киеве 8 июля без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17 °, днем около 30 °.

Во вторник 9 июля в Украине преимущественно без осадков, в некоторых областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях ночью 20-25 °, днем сильная жара 35-38 °.

На остальных территориях ночью 15-20°, днем 28-33°, в большинстве западных областей 25-30°.

В Киеве 8 июля без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20 °, днем 30-32 °.

Какая будет погода в Украине в июле 2024 года

Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают, что в этом году июль в нашей стране будет теплее нормы.

По их словам, средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы.

Что касается осадков, то их за мест выпадет 37-95 мм, а в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами будет 101-170 мм, что в пределах нормы.

Возможны кратковременные дожди, которые принесут немного прохлады. Но в целом температура останется такой же. Теплее всего будет на юге, — прогнозирует синоптикиня Диана Кривобок.

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