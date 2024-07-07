Українців чекає пекельна спека на початку тижня — прогноз синоптиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Українців чекає пекельна спека на початку тижня — прогноз синоптиків

Українців чекає пекельна спека на початку тижня — прогноз синоптиків
Джерело:  Укргідрометцентр

Початок тижня розпочнеться в Україні зі спеки в понад 35° у низці регіонів. Лише в деяких областях місцями очікується короткочасний дощ.

Головні тези:

 

  • Погода на 8 липня прогнозується без опадів у більшості регіонів, із сильною спекою вдень.
  • У липні 2024 року синоптики передбачають тепліше погоду за норму, з середньою місячною температурою 20-26°.
  • Опади від 37 до 170 мм відчуваються в різних частинах країни, принесуть трохи прохолоди, але загалом температура залишиться високою.
  • Найтепліше погода буде на півдні України, за даними синоптика Діани Кривобок.

Якою буде погода на початку тижня

Як повідомляє Український гідрометцентр, температура 8 липня у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та Криму вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-38°. На решті території вночі 14-19°, вдень 28-33°, на крайньому заході країни 25-30°.

У Києві 8 липня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 30°.

У вівторок 9 липня в Україні також переважно без опадів, в деяких областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-38°.

На решті територій вночі 15-20°, вдень 28-33°, у більшості західних областей 25-30°.

У Києві 8 липня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Якою буде погода в Україні в липні 2024 року

Синоптики Українського гідрометцентру попереджають, що цього року липень в нашій країні буде теплішим за норму.

За їхніми словами, середня місячна температура повітря передбачається 20-26°, в Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище за норму.

Щодо опадів, то їх за місць випаде 37-95 мм, а в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями буде 101-170 мм, що в межах норми.

Можливі короткочасні дощі, які принесуть трохи прохолоди. Але загалом температура залишиться такою ж. Найтепліше буде на півдні, — прогнозує синоптикиня Діана Кривобок.

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