Українців чекає пекельна спека на початку тижня — прогноз синоптиків

Початок тижня розпочнеться в Україні зі спеки в понад 35° у низці регіонів. Лише в деяких областях місцями очікується короткочасний дощ.

Якою буде погода на початку тижня

Як повідомляє Український гідрометцентр, температура 8 липня у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській областях та Криму вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-38°. На решті території вночі 14-19°, вдень 28-33°, на крайньому заході країни 25-30°.

У Києві 8 липня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 30°.

У вівторок 9 липня в Україні також переважно без опадів, в деяких областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-38°.

На решті територій вночі 15-20°, вдень 28-33°, у більшості західних областей 25-30°.

У Києві 8 липня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Якою буде погода в Україні в липні 2024 року

Синоптики Українського гідрометцентру попереджають, що цього року липень в нашій країні буде теплішим за норму.

За їхніми словами, середня місячна температура повітря передбачається 20-26°, в Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище за норму.

Щодо опадів, то їх за місць випаде 37-95 мм, а в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями буде 101-170 мм, що в межах норми.