В Укргідрометцентрі пояснили появу аномальної спеки у липні

Аномальні липневі температури, які вже зафіксовані як рекордні у більшості областей, спровоковані найімовірніше кліматичними змінами. Аналіз наявних даних говорить про зростання показника індексу зміни клімату.
Головні тези:
- Аномальна липнева спека в Україні спровокована змінами клімату, які підтверджуються Climate Shift Index.
- За допомогою аналізу даних індексу встановлено, що температурні рекорди в цей період майже досягають абсолютних максимумів.
- Прогнози синоптиків показують, що незабаром можна очікувати зниження температури завдяки грозовим дощам, зокрема на заході України.
- Спека по-прежньому тривала на півдні та сході країни, де можуть бути досягнуті до +37 градусів, та викликає пожежну небезпеку.
- За прогнозами експертів, перший день липня характеризується сухою погодою на більшій частині території, але на заході очікуються інтенсивні грози.
Чому в Україні настала аномальна спека
За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.
Коли почне спадати спека в Україні
Українці в різних куточках країни потерпають від шаленої літньої спеки, однак, як обіцяє синоптикиня Наталія Діденко, незабаром ситуація різко зміниться.
За словами експертки, 1 липня максимальна температура повітря досягатиме +30...+35 градусів, на сході та південному сході подекуди до +34...+37 градусів.
Попри це, у західних регіонах грозові дощі все-таки зможуть знизити температуру повітря на кілька градусів.
Окрім того, наголошується, що перший день липня запам’ятається українцям на заході більш інтенсивними грозовими дощами, які пройдуть ближче до вечора.
Проте основна частина території України 1-го липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-