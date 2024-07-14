В Укргідрометцентрі пояснили появу аномальної спеки у липні
Категорія
Україна
Дата публікації

В Укргідрометцентрі пояснили появу аномальної спеки у липні

погода
Джерело:  Укргідрометцентр

Аномальні липневі температури, які вже зафіксовані як рекордні у більшості областей, спровоковані найімовірніше кліматичними змінами. Аналіз наявних даних говорить про зростання показника індексу зміни клімату.

Головні тези:

  • Аномальна липнева спека в Україні спровокована змінами клімату, які підтверджуються Climate Shift Index.
  • За допомогою аналізу даних індексу встановлено, що температурні рекорди в цей період майже досягають абсолютних максимумів.
  • Прогнози синоптиків показують, що незабаром можна очікувати зниження температури завдяки грозовим дощам, зокрема на заході України.
  • Спека по-прежньому тривала на півдні та сході країни, де можуть бути досягнуті до +37 градусів, та викликає пожежну небезпеку.
  • За прогнозами експертів, перший день липня характеризується сухою погодою на більшій частині території, але на заході очікуються інтенсивні грози.

Чому в Україні настала аномальна спека

Індекс зміни клімату (Climate Shift Index (CSI) — англ.), що є системою, яка визначає вплив зміни клімату на місцеві добові температури у всьому світі, зокрема і на території нашої країни. Даний індекс розроблений американським Climate Central та може розраховуватись для мінімальної, середньої та максимальної температури повітря у приземному шарі атмосфери, — уточнюють синоптики.

За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.

В період з 12 по 16 липня по території переважає значення 4-5 рівня цього індексу. І саме в цей час ми можемо фіксувати нові рекордні значення температури, що будуть близькі до абсолютних максимумів, зафіксованих по території України. І згідно значень індексу, то з високою вірогідністю, такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату, — зазначають у повідомленні.

Коли почне спадати спека в Україні

Українці в різних куточках країни потерпають від шаленої літньої спеки, однак, як обіцяє синоптикиня Наталія Діденко, незабаром ситуація різко зміниться.

За словами експертки, 1 липня максимальна температура повітря досягатиме +30...+35 градусів, на сході та південному сході подекуди до +34...+37 градусів.

Попри це, у західних регіонах грозові дощі все-таки зможуть знизити температуру повітря на кілька градусів.

Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до +30 і навіть вище, — попереджає Наталка Діденко.

Окрім того, наголошується, що перший день липня запам’ятається українцям на заході більш інтенсивними грозовими дощами, які пройдуть ближче до вечора.

Проте основна частина території України 1-го липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою.

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