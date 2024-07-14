В Укргідрометцентрі пояснили появу аномальної спеки у липні

Аномальні липневі температури, які вже зафіксовані як рекордні у більшості областей, спровоковані найімовірніше кліматичними змінами. Аналіз наявних даних говорить про зростання показника індексу зміни клімату.

Чому в Україні настала аномальна спека

Індекс зміни клімату (Climate Shift Index (CSI) — англ.), що є системою, яка визначає вплив зміни клімату на місцеві добові температури у всьому світі, зокрема і на території нашої країни. Даний індекс розроблений американським Climate Central та може розраховуватись для мінімальної, середньої та максимальної температури повітря у приземному шарі атмосфери, — уточнюють синоптики. Поширити

За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.

В період з 12 по 16 липня по території переважає значення 4-5 рівня цього індексу. І саме в цей час ми можемо фіксувати нові рекордні значення температури, що будуть близькі до абсолютних максимумів, зафіксованих по території України. І згідно значень індексу, то з високою вірогідністю, такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату, — зазначають у повідомленні. Поширити

Коли почне спадати спека в Україні

Українці в різних куточках країни потерпають від шаленої літньої спеки, однак, як обіцяє синоптикиня Наталія Діденко, незабаром ситуація різко зміниться.

За словами експертки, 1 липня максимальна температура повітря досягатиме +30...+35 градусів, на сході та південному сході подекуди до +34...+37 градусів.

Попри це, у західних регіонах грозові дощі все-таки зможуть знизити температуру повітря на кілька градусів.

Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до +30 і навіть вище, — попереджає Наталка Діденко. Поширити

Окрім того, наголошується, що перший день липня запам’ятається українцям на заході більш інтенсивними грозовими дощами, які пройдуть ближче до вечора.

Проте основна частина території України 1-го липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою.