Україну накриє пік спеки — прогноз синоптикині на 16 липня

Якою буде погода в Україні 16 липня

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, 16 липня температура повітря в Україні становитиме +33 +39 градусів, проте місцями очікується до +40 +42 градусів.

У західній частині очікується нижча температура повітря, впродовж дня +31 +34, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 градусів.

Короткочасні дощі та грози прогнозуються завтра у західній частині України, а ввечері у вівторок локально у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого повітря.

Послаблення спеки очікується на півночі України 18 липня, на півдні, сході та в центральних областях ймовірне послаблення спеки орієнтовно 20-22 липня.

Чому в Україні настала аномальна спека

Індекс зміни клімату (Climate Shift Index (CSI) — англ.), що є системою, яка визначає вплив зміни клімату на місцеві добові температури у всьому світі, зокрема і на території нашої країни. Даний індекс розроблений американським Climate Central та може розраховуватись для мінімальної, середньої та максимальної температури повітря у приземному шарі атмосфери, — уточнюють синоптики. Поширити

За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.