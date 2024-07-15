Україну накриє пік спеки — прогноз синоптикині на 16 липня

16 липня в Україні буде пік спеки. Проте місцями прогнозуються короткочасні дощі.
Головні тези:
- На 16 липня в Україні прогнозується пік спеки з температурою до +42 градусів.
- Місцями очікуються короткочасні дощі та грози, переважна частина країни залишиться під впливом сухого повітря.
- Спеку почне послаблювати на півночі України 18 липня, а на півдні, сході та в центральних областях це можливо вже 20-22 липня.
- Аномальна спека в Україні пояснюється системою індексу зміни клімату, який вказує на вплив змін клімату на місцеві температури.
Якою буде погода в Україні 16 липня
За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, 16 липня температура повітря в Україні становитиме +33 +39 градусів, проте місцями очікується до +40 +42 градусів.
У західній частині очікується нижча температура повітря, впродовж дня +31 +34, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 градусів.
Короткочасні дощі та грози прогнозуються завтра у західній частині України, а ввечері у вівторок локально у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого повітря.
Послаблення спеки очікується на півночі України 18 липня, на півдні, сході та в центральних областях ймовірне послаблення спеки орієнтовно 20-22 липня.
Чому в Україні настала аномальна спека
За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.
В період з 12 по 16 липня по території переважає значення 4-5 рівня цього індексу. І саме в цей час ми можемо фіксувати нові рекордні значення температури, що будуть близькі до абсолютних максимумів, зафіксованих по території України. І згідно значень індексу, то з високою вірогідністю, такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату.
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