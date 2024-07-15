Україну накриє пік спеки — прогноз синоптикині на 16 липня
Категорія
Україна
Дата публікації

Україну накриє пік спеки — прогноз синоптикині на 16 липня

Україну накриє пік спеки — прогноз синоптикині на 16 липня
Джерело:  Наталка Діденко

16 липня в Україні буде пік спеки. Проте місцями прогнозуються короткочасні дощі.

Головні тези:

  • На 16 липня в Україні прогнозується пік спеки з температурою до +42 градусів.
  • Місцями очікуються короткочасні дощі та грози, переважна частина країни залишиться під впливом сухого повітря.
  • Спеку почне послаблювати на півночі України 18 липня, а на півдні, сході та в центральних областях це можливо вже 20-22 липня.
  • Аномальна спека в Україні пояснюється системою індексу зміни клімату, який вказує на вплив змін клімату на місцеві температури.

Якою буде погода в Україні 16 липня

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, 16 липня температура повітря в Україні становитиме +33 +39 градусів, проте місцями очікується до +40 +42 градусів.

У західній частині очікується нижча температура повітря, впродовж дня +31 +34, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 градусів.

Короткочасні дощі та грози прогнозуються завтра у західній частині України, а ввечері у вівторок локально у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого повітря.

Послаблення спеки очікується на півночі України 18 липня, на півдні, сході та в центральних областях ймовірне послаблення спеки орієнтовно 20-22 липня.

Чому в Україні настала аномальна спека

Індекс зміни клімату (Climate Shift Index (CSI) — англ.), що є системою, яка визначає вплив зміни клімату на місцеві добові температури у всьому світі, зокрема і на території нашої країни. Даний індекс розроблений американським Climate Central та може розраховуватись для мінімальної, середньої та максимальної температури повітря у приземному шарі атмосфери, — уточнюють синоптики.

За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.

В період з 12 по 16 липня по території переважає значення 4-5 рівня цього індексу. І саме в цей час ми можемо фіксувати нові рекордні значення температури, що будуть близькі до абсолютних максимумів, зафіксованих по території України. І згідно значень індексу, то з високою вірогідністю, такі показники температури в нашій місцевості в цей час обумовлені саме змінами клімату.

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