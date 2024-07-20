Чи повернеться в Україну аномальна спека — прогноз синоптиків

21 липня в Україні очікується спека, місцями до 38°. Правда її в деяких регіонах прогнозують дощі з грозами.

Якою буде погода в Україні 21 липня

Як прогнозують синоптики, 21 липня в більшості західних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 3-10 м/с.

Температура вночі 14-20°, вдень 24-29°, у центральних областях до 32°; на півдні та сході країни вночі 20-25°, вдень 29-34°, 21 липня місцями сильна спека 35-38°.

Також 22 липня в Україні, зокрема, в північних, центральних та південно-західних областях очікується місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів. Крім цього, і 22 липня очікується місцями сильна спека 35-38°.

Чому в Україні настала аномальна спека

Індекс зміни клімату (Climate Shift Index (CSI) — англ.), що є системою, яка визначає вплив зміни клімату на місцеві добові температури у всьому світі, зокрема і на території нашої країни. Даний індекс розроблений американським Climate Central та може розраховуватись для мінімальної, середньої та максимальної температури повітря у приземному шарі атмосфери, — уточнюють синоптики. Поширити

За спостереженнями у глобальному вимірі та на території України можна зробити попередні висновки, які вказують на причини надвисоких температур.