Чи готова армія РФ до нового прориву на фронті — прогноз Пентагона

Згідно з даними Міноборони США та американських розвідників, наразі у російських загарбників не має достатньої кількості особового складу, щоб спробувати завоювати значну частину території України.

США не бачать ознак підготовки армії РФ до прориву на полі бою

В американському відомстві дійшли висновку, що країна-агресорка РФ завдяки постачанню електронних компонентів з Китаю, безпілотників з Ірану, ракет і артилерії з Північної Кореї має достатньо зброї, однак станом на сьогодні відчуває серйозний брак живої сили.

Попри те, що протягом останніх місяців перевага на фронті була на боці російських окупантів, їм все одно не вдалося захопити значну частину території України.

Ба більше, армії РФ втратила дуже багато свої вояк, нічого не отримавши натомість.

За слова інсайдерів NYT, наразі вони скептично ставляться до перспектив ЗСУ звільнити територію, адже наразі українські воїни сконцентрувалися на розбудові оборонних ліній та максимальному ураженні російських сил.

Що відомо про ситуацію на фронті станом на 9 липня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту сягнула 81.

Основні зусилля армія РФ наразі концентрує на Покровському напрямку — там відбулося понад 35 відсотків від усіх сутичок.

Воїни ЗСУ успішно стримують натиск окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.

Окрім того, наголошується, що завершились чотири бої поблизу Нейталового, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку.