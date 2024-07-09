Чи готова армія РФ до нового прориву на фронті — прогноз Пентагона
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи готова армія РФ до нового прориву на фронті — прогноз Пентагона

армія РФ
Джерело:  The New York Times

Згідно з даними Міноборони США та американських розвідників, наразі у російських загарбників не має достатньої кількості особового складу, щоб спробувати завоювати значну частину території України.

Головні тези:

  • Армія РФ має достатньо зброї, але відчуває серйозний брак живої сили, що унеможливлює спробу прориву.
  • Генштабу ЗСУ підтверджує успішне стримування натиску російських сил та завдання ворогу значних втрат у різних точках фронту.
  • Аналіз США показує, що навіть з перевагою на фронті у російських окупантів немає шансів захопити значну частину української території.

США не бачать ознак підготовки армії РФ до прориву на полі бою

В американському відомстві дійшли висновку, що країна-агресорка РФ завдяки постачанню електронних компонентів з Китаю, безпілотників з Ірану, ракет і артилерії з Північної Кореї має достатньо зброї, однак станом на сьогодні відчуває серйозний брак живої сили.

Попри те, що протягом останніх місяців перевага на фронті була на боці російських окупантів, їм все одно не вдалося захопити значну частину території України.

Ба більше, армії РФ втратила дуже багато свої вояк, нічого не отримавши натомість.

За слова інсайдерів NYT, наразі вони скептично ставляться до перспектив ЗСУ звільнити територію, адже наразі українські воїни сконцентрувалися на розбудові оборонних ліній та максимальному ураженні російських сил.

Що відомо про ситуацію на фронті станом на 9 липня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту сягнула 81.

Основні зусилля армія РФ наразі концентрує на Покровському напрямку — там відбулося понад 35 відсотків від усіх сутичок.

Воїни ЗСУ успішно стримують натиск окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.

Окрім того, наголошується, що завершились чотири бої поблизу Нейталового, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку.

На Оріхівському напрямку відбито три ворожих штурми біля Малої Токмачки та Новоандріївки. На Придніпровському напрямку окупанти скинули на Тягинку та поблизу неї сім КАБів, — йдеться у звіті Генштабу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коли армія РФ може піти у новий наступ в Україні — прогноз британського аналітика
Знищена техніка армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ провалила десантну операцію із захоплення Одеської області у 2022 році — подробиці від командувача ВМС ЗСУ
Кораблі армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдарила по Херсонщині — є загиблий
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Обстріл РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?