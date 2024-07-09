Армія РФ вдарила по Херсонщині — є загиблий

9 липня війська РФ обстріляли село Кізомис у Херсонській області.
Головні тези:
- Масовані ракетні удари РФ по Україні призводять до руйнування цивільних об'єктів та загибелі мирного населення.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про пошкодження понад 100 цивільних об'єктів внаслідок ракетних ударів РФ по Україні 8 липня.
- Надання медичної допомоги пораненим у результаті удару РФ 8 липня вже здійснюється в лікарнях різних міст, де перебувають постраждалі від атак Росії.
У результаті обсрілу РФ по Херсонщині загинув чоловік
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За даними Херсонської ОВА, після обіду російська армія вдарила по Станіславу.
Внаслідок обстрілу вибухову травму та уламкове поранення передпліччя отримала 60-річна жінка.
Потерпілій надають необхідну медичну допомогу.
8 липня Росія нанесла масований ракетний удар по Україні
8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.
Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.
У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.
Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.
За інформацією Володимира Зеленського, у лікарнях Києва перебувають 64 особи, 28 госпіталізовані у Кривому Розі, 6 осіб — у Дніпрі.
У лікарнях Кривого Рогу станом на ранок 9 липня знаходиться 28 поранених — дуже тяжкий 1, тяжких 7, 18 середньої тяжкості, у 2 стан задовільний. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога.
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