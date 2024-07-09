Армія РФ вдарила по Херсонщині — є загиблий

У результаті обсрілу РФ по Херсонщині загинув чоловік

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під удар ворожої артилерії потрапив місцевий житель літнього віку, який перебував на вулиці. На жаль, він отримав поранення, несумісні з життям. Поширити

За даними Херсонської ОВА, після обіду російська армія вдарила по Станіславу.

Внаслідок обстрілу вибухову травму та уламкове поранення передпліччя отримала 60-річна жінка.

Потерпілій надають необхідну медичну допомогу.

8 липня Росія нанесла масований ракетний удар по Україні

8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.

Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.

У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.

За інформацією Володимира Зеленського, у лікарнях Києва перебувають 64 особи, 28 госпіталізовані у Кривому Розі, 6 осіб — у Дніпрі.

У лікарнях Кривого Рогу станом на ранок 9 липня знаходиться 28 поранених — дуже тяжкий 1, тяжких 7, 18 середньої тяжкості, у 2 стан задовільний. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога.