Армия РФ ударила по Херсонщине — есть погибший

9 июля войска РФ обстреляли деревню Кизомис в Херсонской области.
Главные тезисы
- Массированные ракетные удары РФ по Украине приводят к разрушению гражданских объектов и гибели мирного населения.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждении более 100 гражданских объектов в результате ракетных ударов РФ по Украине 8 июля.
- Оказание медицинской помощи раненым в результате удара РФ 8 июля уже производится в больницах разных городов, где находятся пострадавшие от атак России.
В результате обсеревшего РФ по Херсонщине погиб мужчина
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По данным Херсонской ОВА, после обеда российская армия ударила по Станиславу.
В результате обстрела взрывная травма и обломочное ранение предплечья получила 60-летняя женщина.
Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь.
8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине
8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в частности столицу, а также Днепропетровщину, в том числе Кривой Рог.
Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.
В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.
Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.
По информации Владимира Зеленского, в больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.
В больницах Кривого Рога по состоянию на утро 9 июля находится 28 раненых — очень тяжелое 1, тяжелое 7, 18 средней тяжести, во 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
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