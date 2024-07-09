Армия РФ ударила по Херсонщине — есть погибший

В результате обсеревшего РФ по Херсонщине погиб мужчина

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, под удар вражеской артиллерии попал находившийся на улице местный житель пожилого возраста. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью. Поделиться

По данным Херсонской ОВА, после обеда российская армия ударила по Станиславу.

В результате обстрела взрывная травма и обломочное ранение предплечья получила 60-летняя женщина.

Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь.

8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в частности столицу, а также Днепропетровщину, в том числе Кривой Рог.

Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.

В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.

По информации Владимира Зеленского, в больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.

В больницах Кривого Рога по состоянию на утро 9 июля находится 28 раненых — очень тяжелое 1, тяжелое 7, 18 средней тяжести, во 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.