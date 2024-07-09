Массированный удар РФ по Украине 8 июля. Число жертв снова возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Массированный удар РФ по Украине 8 июля. Число жертв снова возросло

Национальная полиция Украины
Массированный удар РФ по Украине 8 июля
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Российские ракетные удары украинских городов 8 июля унесли жизни 42 человек, в том числе 4 детей.

Главные тезисы

  • В результате атаки РФ 8 июля повреждены 323 гражданских объекта, включая жилые дома и медицинские учреждения.
  • Городские власти Киева объявили 9 июля днем траура из-за террористической атаки России.
  • Президент Зеленский сообщил количество погибших и пострадавших от массивной атаки РФ.

В результате массированного удара РФ по Украине погибли 42 человека

Об этом сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

За сутки погибли 42 человека, среди которых четверо малолетних детей. За минувшие сутки из-за массированного обстрела России травмированы 190 человек, повреждены 323 объекта — говорится в сообщении.

По информации полиции, к ликвидации последствий на месте обстрела было задействовано более 700 полицейских, вместе со спасателями, нацгвардейцами и жителями города разбирали завалы, спасали людей, а также правоохранители документировали преступление государства-агрессора.

В Шевченковском районе столицы российские террористы попали в жилой многоквартирный дом, подъезд полностью разрушен.

Под завалами погибли 12 жителей, среди них трое детей от 8 до 14 лет, еще 25 человек травмированы.

В Днепровском районе столицы в результате ракетного удара по медицинскому центру убиты девять человек и восемь ранены.

Кроме того, от атак России страдали и Днепр, и Кривой Рог — предприятия, многоэтажный жилой дом и здание СТО: 11 человек погибли и 69 получили ранения.

ГСЧС

Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля

8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в том числе столица, а также Днепропетровщина, в том числе — Кривой Рог.

Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.

В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.

По информации Владимира Зеленского, в больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.

В больницах Кривого Рога по состоянию на утро 9 июля находится 28 раненых — очень тяжелое 1, тяжелое 7, 18 средней тяжести, во 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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