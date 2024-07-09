Массированный удар РФ по Украине 8 июля. Число жертв снова возросло

Российские ракетные удары украинских городов 8 июля унесли жизни 42 человек, в том числе 4 детей.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ 8 июля повреждены 323 гражданских объекта, включая жилые дома и медицинские учреждения.
- Городские власти Киева объявили 9 июля днем траура из-за террористической атаки России.
- Президент Зеленский сообщил количество погибших и пострадавших от массивной атаки РФ.
В результате массированного удара РФ по Украине погибли 42 человека
Об этом сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
По информации полиции, к ликвидации последствий на месте обстрела было задействовано более 700 полицейских, вместе со спасателями, нацгвардейцами и жителями города разбирали завалы, спасали людей, а также правоохранители документировали преступление государства-агрессора.
В Шевченковском районе столицы российские террористы попали в жилой многоквартирный дом, подъезд полностью разрушен.
Под завалами погибли 12 жителей, среди них трое детей от 8 до 14 лет, еще 25 человек травмированы.
В Днепровском районе столицы в результате ракетного удара по медицинскому центру убиты девять человек и восемь ранены.
Кроме того, от атак России страдали и Днепр, и Кривой Рог — предприятия, многоэтажный жилой дом и здание СТО: 11 человек погибли и 69 получили ранения.
Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля
8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в том числе столица, а также Днепропетровщина, в том числе — Кривой Рог.
Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.
В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.
Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.
По информации Владимира Зеленского, в больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.
В больницах Кривого Рога по состоянию на утро 9 июля находится 28 раненых — очень тяжелое 1, тяжелое 7, 18 средней тяжести, во 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-