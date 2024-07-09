Ракетная атака РФ по Украине 8 июля. Зеленский назвал количество погибших и раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетная атака РФ по Украине 8 июля. Зеленский назвал количество погибших и раненых

Владимир Зеленский
Ракетная атака РФ по Украине 8 июля
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В результате массированной ракетной атаки РФ по Украине 8 июля погибли 38 человек, среди них четверо детей. Еще 190 человек получили ранения.

Главные тезисы

  • Российская ракетная атака 8 июля повлекла повреждение более 100 гражданских объектов, включая медучреждения и жилые дома.
  • В спасательных операциях участвовало более 400 человек для оказания помощи пострадавшим и восстановления поврежденных объектов.
  • Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура из-за террористической атаки России на гражданские объекты столицы.

В результате атаки РФ по Украине 8 июля погибли 38 человек

Такие данные озвучил президент Зеленский.

В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.

Из детской больницы «Охматдет» все пациенты переведены в другие медицинские учреждения, отметил Зеленский.

В части мест попадания ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь. Привлечены около 400 спасателей. Благодарю всех, кто спасает и заботится о наших людях, всех, кто привлечен, всех, кто помогает. Мы продолжаем нашу работу по увеличению защиты наших городов и общин от российского террора. Будут решения. Мир имеет для этого необходимую силу. Также благодарю всех лидеров, которые поддержали нас и готовят новые общие шаги в защиту жизни от российского террора.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля

8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в том числе столица, а также Днепропетровщина, в том числе — Кривой Рог.

Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.

В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Украинские власти заявили о более 170 раненых.

Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.

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