Ракетная атака РФ по Украине 8 июля. Зеленский назвал количество погибших и раненых

В результате массированной ракетной атаки РФ по Украине 8 июля погибли 38 человек, среди них четверо детей. Еще 190 человек получили ранения.
Главные тезисы
- Российская ракетная атака 8 июля повлекла повреждение более 100 гражданских объектов, включая медучреждения и жилые дома.
- В спасательных операциях участвовало более 400 человек для оказания помощи пострадавшим и восстановления поврежденных объектов.
- Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура из-за террористической атаки России на гражданские объекты столицы.
В результате атаки РФ по Украине 8 июля погибли 38 человек
Такие данные озвучил президент Зеленский.
В больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.
Из детской больницы «Охматдет» все пациенты переведены в другие медицинские учреждения, отметил Зеленский.
Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля
8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в том числе столица, а также Днепропетровщина, в том числе — Кривой Рог.
Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.
В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.
Украинские власти заявили о более 170 раненых.
Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.
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