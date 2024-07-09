9 июля при разборе завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева обнаружили фрагмент тела еще одного погибшего человека.

После атаки РФ по Киеву под завалами разрушенного дома обнаружили тело женщины

На месте трагедии сейчас проводятся работы по деблокации, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего в Киеве в результате российской атаки 8 июля погибли 27 человек, 117 человек пострадали, из них 10 детей и 11 человек спасены.

По словам заместителя главы КГГА Николая Поворозника, под завалами уничтоженного Россией дома еще могут находиться люди.

По состоянию на данный момент такого понимания (о том, что людей под завалами нет – ред.) нет. Мы сможем точно дать ответ на этот вопрос после того, как завершим поисково спасение работы на двух объектах — сообщил Николай Поворозник. Поделиться

На уточненный вопрос, могут ли быть еще люди под завалами, он ответил: "Можут быть, да".

Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля

8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в том числе столица, а также Днепропетровщина, в том числе — Кривой Рог.

Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.

В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Украинские власти заявили о более 170 раненых.

Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.