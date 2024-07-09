9 июля при разборе завалов многоквартирного дома в Шевченковском районе Киева обнаружили фрагмент тела еще одного погибшего человека.
Главные тезисы
- В Киеве продолжаются спасательные работы по поиску возможных уцелевших под завалами дома уничтоженного РФ.
- В результате массированного ракетного удара России было повреждено около 100 гражданских объектов Украины.
- Украинские власти объявили День траура из-за террористической атаки России на гражданские объекты, которая привела к жертвам и разрушениям инфраструктуры.
После атаки РФ по Киеву под завалами разрушенного дома обнаружили тело женщины
На месте трагедии сейчас проводятся работы по деблокации, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Всего в Киеве в результате российской атаки 8 июля погибли 27 человек, 117 человек пострадали, из них 10 детей и 11 человек спасены.
По словам заместителя главы КГГА Николая Поворозника, под завалами уничтоженного Россией дома еще могут находиться люди.
На уточненный вопрос, могут ли быть еще люди под завалами, он ответил: "Можут быть, да".
Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля
8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в том числе столица, а также Днепропетровщина, в том числе — Кривой Рог.
Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.
В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.
Украинские власти заявили о более 170 раненых.
Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.
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