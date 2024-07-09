Після атаки РФ по Києву під завалами зруйнованого будинку виявили тіло жінки
Категорія
Україна
Дата публікації

Після атаки РФ по Києву під завалами зруйнованого будинку виявили тіло жінки

ДСНС України
ДСНС

9 липня під час розбору завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Києва виявили фрагмент тіла ще однієї загиблої людини.

Головні тези:

  • У Києві тривають рятувальні роботи для пошуку можливих уцілілих під завалами будинку знищеного РФ.
  • У результаті масованого ракетного удару Росії було пошкоджено близько 100 цивільних об'єктів України.
  • Українська влада оголосила День жалоби через терористичну атаку Росії на цивільні об'єкти, яка призвела до жертв та руйнувань інфраструктури.

Після атаки РФ по Києву під завалами зруйнованого будинку виявили тіло жінки

На місці трагедії наразі проводяться роботи з деблокації, повідомляє пресслужба ДСНС.

Загалом у Києві внаслідок російської атаки 8 липня загинуло 27 осіб, 117 осіб постраждало, з них 10 дітей та 11 людей врятовано.

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, під завалами знищеного Росією будинку ще можуть бути люди.

Станом на зараз такого розуміння (щодо того, що людей під завалами немає –ред.) немає. Ми зможемо точно дати відповідь на це питання після того, як завершимо пошуково–рятуванні роботи на двох об’єктах — повідомив Микола Поворозник.

На уточнене запитання, чи можуть ще бути люди під завалами, він відповів: "Можуть бути, так".

Що відомо про масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня 

8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.

Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.

У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Українська влада заявила про понад 170 поранених.

Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.

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