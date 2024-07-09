Ракетна атака РФ по Україні 8 липня. Зеленський назвав кількість загиблих та поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетна атака РФ по Україні 8 липня. Зеленський назвав кількість загиблих та поранених

Володимир Зеленський
Ракетна атака РФ по Україні 8 липня
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Внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Україні 8 липня загинули 38 людей, серед них четверо дітей. Ще 190 осіб отримали поранення.

Головні тези:

  • Російська ракетна атака 8 липня спричинила пошкодження понад 100 цивільних об'єктів, включно з медзакладами та житловими будинками.
  • У рятувальних операціях брало участь понад 400 осіб для надання допомоги постраждалим та відновлення пошкоджених об'єктів.
  • Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби через терористичну атаку Росії на цивільні об'єкти столиці.

У результаті атаки РФ по Україні 8 липня загинуло 38 людей

Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський.

У лікарнях Києва перебувають 64 особи, 28 госпіталізовані у Кривому Розі, 6 осіб — у Дніпрі.

З дитячої лікарні «Охматдит» усіх пацієнтів переведено до інших медичних закладів, зазначив Зеленський.

В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Дякую всім, хто рятує та дбає про наших людей, усім, хто залучений, усім, хто допомагає. Ми продовжуємо нашу роботу для збільшення захисту наших міст і громад від російського терору. Будуть рішення. Світ має для цього необхідну силу. Також дякую всім лідерам, які підтримали нас та готують нові спільні кроки на захист життя від російського терору.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що відомо про масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня 

8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.

Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.

У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Українська влада заявила про понад 170 поранених.

Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.

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