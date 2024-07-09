Ракетна атака РФ по Україні 8 липня. Зеленський назвав кількість загиблих та поранених

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Україні 8 липня загинули 38 людей, серед них четверо дітей. Ще 190 осіб отримали поранення.
Головні тези:
- Російська ракетна атака 8 липня спричинила пошкодження понад 100 цивільних об'єктів, включно з медзакладами та житловими будинками.
- У рятувальних операціях брало участь понад 400 осіб для надання допомоги постраждалим та відновлення пошкоджених об'єктів.
- Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби через терористичну атаку Росії на цивільні об'єкти столиці.
У результаті атаки РФ по Україні 8 липня загинуло 38 людей
Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський.
У лікарнях Києва перебувають 64 особи, 28 госпіталізовані у Кривому Розі, 6 осіб — у Дніпрі.
З дитячої лікарні «Охматдит» усіх пацієнтів переведено до інших медичних закладів, зазначив Зеленський.
Що відомо про масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня
8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.
Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.
У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.
Українська влада заявила про понад 170 поранених.
Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.
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