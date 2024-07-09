Удар РФ по Киеву. Под завалами разрушенного дома обнаружили тела двух женщин
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Киеву. Под завалами разрушенного дома обнаружили тела двух женщин

Виталий Кличко
Удар РФ по Киеву
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9 июля из-под обломков разрушенного в результате российского удара дома в Шевченковском районе Киева спасатели извлекли тела еще двух женщин.

Главные тезисы

  • В результате атаки РФ по Шевченковскому району Киева погибли 10 жителей дома.
  • Российские удары 8 июля привели к смерти 38 лиц и повреждения около 100 гражданских объектов Украины.
  • Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура из-за террористической атаки на гражданские объекты города.

В результате атаки РФ по дому в Киеве погибли 10 человек

В Шевченковском районе Киева из-под завалов многоэтажки, разрушенной российским обстрелом 8 июля, изъяли тела еще двух женщин. Число погибших жителей возросло до 10. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В общей сложности погибли 10 жителей этого дома. Поисково-спасательная операция продолжается.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

В целом, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, по состоянию на данный момент в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибли 29 человек, среди которых четыре ребенка, и 117 человек пострадали, из них — 10 детей.

Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля

8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в том числе столица, а также Днепропетровщина, в том числе — Кривой Рог.

Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.

В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.

По информации Владимира Зеленского, в больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.

В больницах Кривого Рога по состоянию на утро 9 июля находится 28 раненых — очень тяжелое 1, тяжелое 7, 18 средней тяжести, во 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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