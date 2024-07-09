Удар РФ по Киеву. Под завалами разрушенного дома обнаружили тела двух женщин

9 июля из-под обломков разрушенного в результате российского удара дома в Шевченковском районе Киева спасатели извлекли тела еще двух женщин.

В результате атаки РФ по дому в Киеве погибли 10 человек

В Шевченковском районе Киева из-под завалов многоэтажки, разрушенной российским обстрелом 8 июля, изъяли тела еще двух женщин. Число погибших жителей возросло до 10. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В общей сложности погибли 10 жителей этого дома. Поисково-спасательная операция продолжается. Виталий Кличко Мэр Киева

В целом, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, по состоянию на данный момент в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибли 29 человек, среди которых четыре ребенка, и 117 человек пострадали, из них — 10 детей.

Что известно о массированном ракетном ударе РФ по Украине 8 июля

8 июля армия РФ атаковала ракетами несколько населённых пунктов Украины. Среди них Киевская область, в том числе столица, а также Днепропетровщина, в том числе — Кривой Рог.

Враг попал в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, другие повреждены.

В результате массированной атаки Россия повредила около 100 гражданских объектов Украины, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения.

Городские власти Киева объявили 9 июля Днем траура в столице в связи с террористической атакой России на гражданские объекты столицы.

По информации Владимира Зеленского, в больницах Киева находятся 64 человека, 28 госпитализированы в Кривом Роге, 6 человек - в Днепре.

В больницах Кривого Рога по состоянию на утро 9 июля находится 28 раненых — очень тяжелое 1, тяжелое 7, 18 средней тяжести, во 2 состояние удовлетворительное. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.