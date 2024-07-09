Что происходит в районе Часового Яра

Враг терпит огромные потери, но пытается продвигаться... Он пробует или на баге, или на мотоциклах, или пешком, ночью, днем, с применением бронетехники. Враг так или иначе давит и кажется, что у него безграничные ресурсы в живой силе. Ведь мы ежедневно видим потери врага, мы ежедневно наносим урон. Но он, к сожалению, еще не заканчивается, – подчеркивает Назаренко. Поделиться

По его словам, хорошая видимость и значительная продолжительность светового дня, а также хорошая погода не позволяют российским оккупантам использовать артиллерию и минометы.

Большая активность враждебных БПЛА. Но успешно работают и беспилотные системы Сил обороны. И враг, так или иначе, вынужден оттягивать определенным образом свою артиллерию себе в тылы. Он не может так артиллерию и минометами бить по ближнему и дальнему тылу Сил обороны. И он пытается компенсировать это тем, что использует управляемые или неуправляемые авиационные бомбы, РСЗО типа "Град" и т.д., - объясняет военный. Поделиться

Что аналитики говорят о ситуации в районе Часового Яра

По словам военного аналитика, экскомандира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого в эфире Radio NV, в районе Торецка и Часового Яра складывается очень угрожающая ситуация.

По его словам, в направлении Торецка российские оккупанты продвигаются со скоростью до 2 км в сутки.

Обычно у орков продвижение за день в десятки метров. Там понятно, что был какой-то прокол с нашей стороны, – подчеркивает Дикий. Поделиться

При этом он не исключает реальность информации об ошибке при ротации двух бригад.

Дикий объясняет, что самая большая угроза существует для самого Торецкого и Часового Яра.

Фактически в Часовом Яру будет решаться судьба целой крупной агломерации из четырех крупных городов – Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск. Не дай бог нам придется отойти из Часика, так с господствующих высот вокруг него эти четыре города просто расстреливаются и как минимум мы тогда предстанем перед необходимостью эвакуировать несколько десятков тысяч гражданского населения. А как максимум мы можем вообще эти города за время потерять. Понятно, что они не "упадут" за один день – каждый из этих городов пригоден к долговременной обороне, - отмечает аналитик. Поделиться

При этом Дикий сказал, что все равно война пройдет по этим четырем городам, которые пока остаются прифронтовыми, но они станут фронтовыми, если падет Часов Яр.

Он рассказал, что прорыв под Торецком создает угрозу, что Часов Яр придется защищать не с одной сторон, как сейчас, а с двух-трех, а в худшем случае – это будет угроза окружения и соответственно необходимость передислокации, то есть ухода, крайне нежелательно допустить.

Ветеран подчеркнул, что сегодня на Торецком направлении происходит "тушение пожара", туда украинское командование бросает имеющиеся резервы.