По информации офицера артиллерийского подразделения 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимира Назаренко, оккупационная армия РФ имеет численное преимущество в районе Часового Яра, однако терпит страшные потери.
Главные тезисы
- Российская оккупационная армия понесла значительные потери в районе Часового Яра, несмотря на численное преимущество.
- Украинские защитники активно используют беспилотные системы и другие передовые технологии для сдерживания продвижения врага.
- Аналитики предупреждают об угрозе потери крупных городов, таких как Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск, в случае успешного продвижения российской армии.
- Украинское командование срочно разворачивает резервы и поддерживает военных в регионе, чтобы противостоять врагу.
- Благоприятная погода и эффективная оборона ВСУ затрудняют использование артиллерии и авиации российскими оккупантами в районе Часового Яра.
Что происходит в районе Часового Яра
По его словам, хорошая видимость и значительная продолжительность светового дня, а также хорошая погода не позволяют российским оккупантам использовать артиллерию и минометы.
Что аналитики говорят о ситуации в районе Часового Яра
По словам военного аналитика, экскомандира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого в эфире Radio NV, в районе Торецка и Часового Яра складывается очень угрожающая ситуация.
По его словам, в направлении Торецка российские оккупанты продвигаются со скоростью до 2 км в сутки.
При этом он не исключает реальность информации об ошибке при ротации двух бригад.
Дикий объясняет, что самая большая угроза существует для самого Торецкого и Часового Яра.
При этом Дикий сказал, что все равно война пройдет по этим четырем городам, которые пока остаются прифронтовыми, но они станут фронтовыми, если падет Часов Яр.
Он рассказал, что прорыв под Торецком создает угрозу, что Часов Яр придется защищать не с одной сторон, как сейчас, а с двух-трех, а в худшем случае – это будет угроза окружения и соответственно необходимость передислокации, то есть ухода, крайне нежелательно допустить.
Ветеран подчеркнул, что сегодня на Торецком направлении происходит "тушение пожара", туда украинское командование бросает имеющиеся резервы.
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