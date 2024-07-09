ЗСУ завдають численних втрат армії РФ в районі Часового Яру
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ завдають численних втрат армії РФ в районі Часового Яру

Танк ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За інформацією офіцера артилерійського підрозділу 4-ї бригади НГУ “Рубіж” Володимира Назаренка, окупаційна армія РФ має чисельну перевагу в районі Часового Яру, однак зазнає страшенних втрат. 

Головні тези:

  • Російська окупаційна армія зазнає численних втрат під Часовим Яром, але залишається активною у намаганні просунутись вперед.
  • Ситуація в районі Часового Яру оцінюється як загрозлива з погляду аналітиків та військових, оскільки на кону доля великих міст і агломерацій на сході України.
  • Українські захисники активно використовують безпілотні системи та інші передові технології для стримування просування ворога та запобігання великим людським втратам.
  • Командування реагує на загострену ситуацію в районі Торецька та Часового Яру швидким розгортанням резервів і підтримкою українських військових.
  • сприятлива погода та ефективна оборона ЗСУ ускладнюють російським окупантам використання артилерії та авіації у районі Часового Яру.

Що відбувається в районі Часового Яру

Ворог зазнає величезних втрат, але намагається просуватися... Він пробує чи на багі, чи на мотоциклах, чи пішки, вночі, вдень, із застосуванням бронетехніки. Ворог так чи інакше тисне і здається, що в нього безмежні ресурси в живій силі. Адже ми щодня бачимо втрати ворога, ми щодня завдаємо втрати. Але він, на жаль, ще не закінчується, - підкреслює Назаренко.

За його словами, гарна видимість та значна тривалість світлового дня, а також хороша погода не дають змоги російським окупантам використовувати артилерію та міномети.

Велика активність ворожих БПЛА. Але вдало працюють і безпілотні системи Сил оборони. І ворог так чи інакше вимушений відтягувати певним чином свою артилерію собі в тили. Він не може вже так артилерію та мінометами бити по ближньому та дальньому тилу Сил оборони. І він намагається це компенсувати тим, що використовує керовані чи некеровані авіаційні бомби, РСЗО типу "Град" тощо, - пояснює військовий.

Що аналітики кажуть про ситуацію в районі Часового Яру

За словами військового аналітика, екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого в ефірі Radio NV, наразі в районі Торецька та Часового Яру складається дуже загрозлива ситуація.

За його словами, у напрямку Торецька російські окупанти просуваються зі швидкістю до 2 км на добу.

Зазвичай, в орків просування за день в десятки метрів. Там зрозуміло, що був якийсь прокол з нашої сторони, - підкреслює Дикий.

При цьому він не виключає реальності інформації про помилку при ротації двох бригад.

Дикий пояснює, що найбільша загроза наразі існує для самого Торецька і Часового Яру.

Фактично в Часовому Яру буде вирішуватися доля цілої великої агломерації з чотирьох великих міст – Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ і Краматорськ. Не дай боже нам доведеться відійти з Часіка, то з пануючих висот довкола нього ці чотири міста просто розстрілюються і як мінімум ми тоді станемо перед потребою евакуювати кілька десятків тисяч цивільного населення. А як максимум ми можемо взагалі ці міста за якийсь час втратити. Зрозуміло, що вони не "впадуть" за один день – кожне з цих міст придатне до оборони довготривалої, - наголошує аналітик.

При цьому Дикий сказав, що все одно війна пройде по цих чотирьох містах, які поки що залишаються прифронтовими, але вони стануть фронтовими, якщо впаде Часів Яр. 

Він розповів, що прорив під Торецьком створює загрозу, що Часів Яр доведеться боронити не з одної сторон, як зараз, а з двох- трьох, а в гіршому разі - це буде загроза оточення і відповідно необхідність передислокації, тобто відходу, що вкрай не бажано допустити.

Ветеран наголосив, що на сьогодні на Торецькому напрямку відбувається "гасіння пожежі", туди українське командування кидає наявні резерви.

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