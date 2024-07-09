Що відбувається в районі Часового Яру

Ворог зазнає величезних втрат, але намагається просуватися... Він пробує чи на багі, чи на мотоциклах, чи пішки, вночі, вдень, із застосуванням бронетехніки. Ворог так чи інакше тисне і здається, що в нього безмежні ресурси в живій силі. Адже ми щодня бачимо втрати ворога, ми щодня завдаємо втрати. Але він, на жаль, ще не закінчується, - підкреслює Назаренко. Поширити

За його словами, гарна видимість та значна тривалість світлового дня, а також хороша погода не дають змоги російським окупантам використовувати артилерію та міномети.

Велика активність ворожих БПЛА. Але вдало працюють і безпілотні системи Сил оборони. І ворог так чи інакше вимушений відтягувати певним чином свою артилерію собі в тили. Він не може вже так артилерію та мінометами бити по ближньому та дальньому тилу Сил оборони. І він намагається це компенсувати тим, що використовує керовані чи некеровані авіаційні бомби, РСЗО типу "Град" тощо, - пояснює військовий. Поширити

Що аналітики кажуть про ситуацію в районі Часового Яру

За словами військового аналітика, екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого в ефірі Radio NV, наразі в районі Торецька та Часового Яру складається дуже загрозлива ситуація.

За його словами, у напрямку Торецька російські окупанти просуваються зі швидкістю до 2 км на добу.

Зазвичай, в орків просування за день в десятки метрів. Там зрозуміло, що був якийсь прокол з нашої сторони, - підкреслює Дикий. Поширити

При цьому він не виключає реальності інформації про помилку при ротації двох бригад.

Дикий пояснює, що найбільша загроза наразі існує для самого Торецька і Часового Яру.

Фактично в Часовому Яру буде вирішуватися доля цілої великої агломерації з чотирьох великих міст – Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ і Краматорськ. Не дай боже нам доведеться відійти з Часіка, то з пануючих висот довкола нього ці чотири міста просто розстрілюються і як мінімум ми тоді станемо перед потребою евакуювати кілька десятків тисяч цивільного населення. А як максимум ми можемо взагалі ці міста за якийсь час втратити. Зрозуміло, що вони не "впадуть" за один день – кожне з цих міст придатне до оборони довготривалої, - наголошує аналітик. Поширити

При цьому Дикий сказав, що все одно війна пройде по цих чотирьох містах, які поки що залишаються прифронтовими, але вони стануть фронтовими, якщо впаде Часів Яр.

Він розповів, що прорив під Торецьком створює загрозу, що Часів Яр доведеться боронити не з одної сторон, як зараз, а з двох- трьох, а в гіршому разі - це буде загроза оточення і відповідно необхідність передислокації, тобто відходу, що вкрай не бажано допустити.

Ветеран наголосив, що на сьогодні на Торецькому напрямку відбувається "гасіння пожежі", туди українське командування кидає наявні резерви.