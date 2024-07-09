Удар РФ по Києву. Під завалами зруйнованого будинку виявили тіла двох жінок

9 липня з-під уламків зруйнованого внаслідок російського удару будинку в Шевченківському районі Києва рятувальники дістали тіла ще двох жінок.

Унаслідок атаки РФ по будинку у Києві загинуло 10 осіб

У Шевченківському районі Києва з-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої російським обстрілом 8 липня, вилучили тіла ще двох жінок. Кількість загиблих мешканців зросла до 10. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Загалом загинуло 10 мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває. Віталій Кличко Мер Києва

Загалом, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких чотири дитини, та 117 людей постраждало, з них — 10 дітей.

Що відомо про масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня

8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.

Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.

У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.

За інформацією Володимира Зеленського, у лікарнях Києва перебувають 64 особи, 28 госпіталізовані у Кривому Розі, 6 осіб — у Дніпрі.

У лікарнях Кривого Рогу станом на ранок 9 липня знаходиться 28 поранених — дуже тяжкий 1, тяжких 7, 18 середньої тяжкості, у 2 стан задовільний. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога.