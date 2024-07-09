Удар РФ по Києву. Під завалами зруйнованого будинку виявили тіла двох жінок
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Києву. Під завалами зруйнованого будинку виявили тіла двох жінок

Віталій Кличко
Удар РФ по Києву

 9 липня з-під уламків зруйнованого внаслідок російського удару будинку в Шевченківському районі Києва рятувальники дістали тіла ще двох жінок.

Головні тези:

  • У результаті атаки РФ по Шевченківському району Києва загинуло 10 мешканців будинку.
  • Російські удари 8 липня призвели до смерті 38 осіб та пошкодження близько 100 цивільних об'єктів України.
  • Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби через терористичну атаку на цивільні об'єкти міста.

Унаслідок атаки РФ по будинку у Києві загинуло 10 осіб

У Шевченківському районі Києва з-під завалів багатоповерхівки, зруйнованої російським обстрілом 8 липня, вилучили тіла ще двох жінок. Кількість загиблих мешканців зросла до 10. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Загалом загинуло 10 мешканців цього будинку. Пошуково-рятувальна операція триває.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

Загалом, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких чотири дитини, та 117 людей постраждало, з них — 10 дітей.

Що відомо про масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня 

8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.

Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.

У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.

За інформацією Володимира Зеленського, у лікарнях Києва перебувають 64 особи, 28 госпіталізовані у Кривому Розі, 6 осіб — у Дніпрі.

У лікарнях Кривого Рогу станом на ранок 9 липня знаходиться 28 поранених — дуже тяжкий 1, тяжких 7, 18 середньої тяжкості, у 2 стан задовільний. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога.

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