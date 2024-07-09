Масований удар РФ по Україні 8 липня. Кількість жертв знову зросла

Російські ракетні удари українських міст 8 липня забрали життя 42 людей, зокрема 4 дітей.
Головні тези:
- Внаслідок атаки РФ 8 липня пошкоджено 323 цивільних об'єкти, включно з житловими будинками та медичними закладами.
- Міська влада Києва оголосила 9 липня днем жалоби через терористичну атаку Росії.
- Президент Зеленський повідомив кількість загиблих та постраждалих вналсідок масованої атаки РФ.
Внаслідок масованого удару РФ по Україні загинуло 42 особи
Про це 9 липня повідомили у департаменті комунікації Національної поліції України.
За інформацією поліції, до ліквідації наслідків на місці обстрілу було задіяно понад 700 поліцейських, які разом із рятувальниками, нацгвардійцями та мешканцями міста розбирали завали, рятували людей, а також правоохоронці документували злочин держави-агресора.
У Шевченківському районі столиці російські терористи влучили в житловий багатоквартирний будинок, під'їзд повністю зруйновано.
Під завалами загинули 12 мешканців, серед них троє дітей віком від 8 до 14 років, ще 25 осіб травмовано.
У Дніпровському районі столиці внаслідок ракетного удару по медичному центру вбито дев'ятьох людей і вісьмох поранено.
Крім того, від атак Росії потерпали і Дніпро, і Кривий Ріг — підприємства, багатоповерховий житловий будинок і будівля СТО: 11 людей загинули і 69 дістали поранення.
Що відомо про масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня
8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.
Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.
У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.
Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.
За інформацією Володимира Зеленського, у лікарнях Києва перебувають 64 особи, 28 госпіталізовані у Кривому Розі, 6 осіб — у Дніпрі.
У лікарнях Кривого Рогу станом на ранок 9 липня знаходиться 28 поранених — дуже тяжкий 1, тяжких 7, 18 середньої тяжкості, у 2 стан задовільний. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога.
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