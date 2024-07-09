Масований удар РФ по Україні 8 липня. Кількість жертв знову зросла

Внаслідок масованого удару РФ по Україні загинуло 42 особи

Про це 9 липня повідомили у департаменті комунікації Національної поліції України.

Протягом доби загинули 42 людини, серед яких четверо малолітніх дітей. За минулу добу через масований обстріл рф травмовані 190 людей, пошкоджено 323 об'єкти — йдеться у повідомленні. Поширити

За інформацією поліції, до ліквідації наслідків на місці обстрілу було задіяно понад 700 поліцейських, які разом із рятувальниками, нацгвардійцями та мешканцями міста розбирали завали, рятували людей, а також правоохоронці документували злочин держави-агресора.

У Шевченківському районі столиці російські терористи влучили в житловий багатоквартирний будинок, під'їзд повністю зруйновано.

Під завалами загинули 12 мешканців, серед них троє дітей віком від 8 до 14 років, ще 25 осіб травмовано.

У Дніпровському районі столиці внаслідок ракетного удару по медичному центру вбито дев'ятьох людей і вісьмох поранено.

Крім того, від атак Росії потерпали і Дніпро, і Кривий Ріг — підприємства, багатоповерховий житловий будинок і будівля СТО: 11 людей загинули і 69 дістали поранення.

ДСНС

Що відомо про масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня

8 липня армія РФ атакувала ракетами кілька населених пунктів України. Серед них Київську область, зокрема столицю, а також Дніпропетровщину, в тому числі — Кривий Ріг.

Ворог влучив у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Один із корпусів було зруйновано, інші — пошкоджені.

У результаті масованої атаки Росія пошкодила близько 100 цивільних об'єктів України, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади.

Міська влада Києва оголосила 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти столиці.

За інформацією Володимира Зеленського, у лікарнях Києва перебувають 64 особи, 28 госпіталізовані у Кривому Розі, 6 осіб — у Дніпрі.

У лікарнях Кривого Рогу станом на ранок 9 липня знаходиться 28 поранених — дуже тяжкий 1, тяжких 7, 18 середньої тяжкості, у 2 стан задовільний. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога.