Готова ли армия РФ к новому прорыву на фронте — прогноз Пентагона

Согласно данным Минобороны США и американских разведчиков, сейчас у российских захватчиков нет достаточного количества личного состава, чтобы попытаться завоевать значительную часть территории Украины.

США не видят признаков подготовки армии РФ к прорыву на поле боя

В американском ведомстве пришли к выводу, что страна-агрессорка РФ благодаря поставкам электронных компонентов из Китая, беспилотников из Ирана, ракет и артиллерии из Северной Кореи имеет достаточно оружия, однако по состоянию на сегодняшний день испытывает серьезную нехватку в живой силе.

Несмотря на то, что в последние месяцы преимущество на фронте было на стороне российских оккупантов, им все равно не удалось захватить значительную часть территории Украины.

Более того, армии РФ потеряла очень много своих воинов, ничего не получив взамен.

По словам инсайдеров NYT, они скептически относятся к перспективам ВСУ освободить территорию, ведь украинские воины сконцентрировались на развитии оборонных линий и максимальном уничтожении российских сил.

Что известно о ситуации на фронте по состоянию на 9 июля

Как сообщает Генштаб ВСУ, количество боевых столкновений по всей линии фронта составило 81.

Основные усилия армия РФ концентрирует на Покровском направлении — там произошло более 35 процентов от всех столкновений.

Воины ВСУ успешно сдерживают давление оккупационных войск и наносят врагу значительные потери.

Кроме того, указано, что завершились четыре боя вблизи Нейталово, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.