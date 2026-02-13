Чи готові до війни дронів країни Заходу — думка експертів

Заходу потрібно вчитися на досвіді, набутому на фронті в Україні, прискорювати інновації та створювати промислову базу, необхідну для виробництва в обсягах і з швидкістю, яких вимагатиме наступний конфлікт.

Заходу треба готуватися до війни “дронів проти дронів”

Росіяни адаптуються до нової ери війни. Зокрема, мова йде про використання волоконно-оптичних безпілотників, стійких до перешкод, які можуть вражати солдатів у траншеях або тунелях навіть через ліси та в погану погоду.

Росія почала розробляти ударні дрони-камікадзе Shahed з реактивним двигуном, які є набагато швидшими і важчими для перехоплення.

Цьогоріч у планах країни-агресорки збільшити їх використання до 1000 на день, щоб змусити Україну капітулювати.

Щоб протидіяти цьому, Україна створює необхідні системи, щоб залишатися на передовій, використовуючи безпілотні літаки для розвідки та спостереження, а також розгалужену мережу радарів та системи на базі штучного інтелекту для збору, інтеграції та аналізу даних про події на полі бою та майбутні загрози.

Україна має бути готова до наступного етапу війни, з роями дронів, що керуються дистанційно і все більше автоматизуються за допомогою штучного інтелекту.

Додається, що кожна сторона відкликає свій найцінніший персонал з фронту, а нові покоління дронів досягають більшої дальності та підвищеної летальності завдяки кращим батареям, датчикам та аеродинаміці.

Автоматизація операцій, щоб персонал міг безпечно працювати за лінією фронту, стала нагальним пріоритетом України. В її планах на поточний рік ще більше віддалити пілотів дронів від фронту.

У статті прогнозується, що майбутні війни будуть визначатися безпілотними зброями.

Поєднання незаблокованих супутникових комунікацій, дешевих мереж спектру та точного наведення GPS означає, що єдиним способом боротьби буде бій дронів проти дронів.

Видання розповідає, що безпілотники обмінюються даними в режимі реального часу, що означає, що багато недорогих платформ можуть діяти як єдина зброя. Окрім цього, вони здатні нести ракети "повітря-повітря" для знищення нападників, як це робить винищувач, але будуть дешевшими та більш поширеними.

Переможці цих битв дронів зможуть просунутися а допомогою безпілотних наземних і морських транспортних засобів, які рухаються повільно, але можуть перевозити більш важкі вантажі.

Ці повітряні, наземні та морські формування поглинуть початковий вогонь і розширять зону ураження, яка все більше стає робототехнічною. Тільки після того, як перші хвилі машин пройдуть, за ними підуть люди-солдати.

Після завершення війни в Україні результатом може стати напружений мир, який дасть західним країнам стільки ж уроків, скільки і сам конфлікт.

Не виключено, що в майбутньому вздовж кордону між Росією та Україною може бути створена "стіна дронів", щоб автоматизовані безпілотники стежили за межою як інтелектуальна електрична огорожа.

Додається, що оскільки такі БпЛА є цінними цілями для ворога, їх потрібно буде озброїти, щоб відбивати атаки та створити міцний кордон висотою в кілька кілометрів і такою ж шириною.

Що стосується балістичних та крилатих ракет, які мають надзвичайну точність при значно вищих швидкостях, ніж дрони, і які надзвичайно важко збити, не виключено, що вони будуть розгорнуті тисячами з обох боків.

Видання підкреслило, що збираючись на Мюнхенській конференції з безпеки для обговорення питань оборони Європи та всього світу, західні лідери повинні визнати, що вони ще не готові до нової ери війни.

Нинішня здатність Заходу до збільшення виробництва в умовах війни залишається, в кращому випадку, аматорською.

Володіння автономними системами та здатність виробляти таку зброю у великих кількостях визначатимуть результат майбутніх воєн. Тому, як припускає видання, Заходу потрібно вчитися на досвіді, набутому на фронті в Україні, прискорювати інновації та створювати промислову базу, необхідну для виробництва в обсягах і з швидкістю, яких вимагатиме наступний конфлікт.