Готовы ли к войне дронов страны Запада — мнение экспертов

Западу нужно учиться на опыте, приобретенном на фронте в Украине, ускорять инновации и создавать промышленную базу, необходимую для производства в объемах и со скоростью, которая потребуется последующим конфликтом.

Западу нужно готовиться к войне "дронов против дронов"

Русские адаптируются к новой эре войны. В частности, речь идет об использовании волоконно-оптических беспилотников, устойчивых к препятствиям, которые могут поражать солдат в траншеях или туннелях даже из-за лесов и в плохую погоду.

Россия начала разрабатывать ударные дроны-камикадзе Shahed с реактивным двигателем, которые намного быстрее и тяжелее для перехвата.

В этом году в планах страны-агрессорки увеличить их использование до 1000 в день, чтобы заставить Украину капитулировать.

Чтобы противодействовать этому, Украина создает необходимые системы, чтобы оставаться на передовой, используя беспилотные самолеты для разведки и наблюдения, а также разветвленную сеть радаров и системы на базе искусственного интеллекта для сбора, интеграции и анализа данных о событиях в поле боя и будущих угроз.

Украина должна быть готова к следующему этапу войны, с роями дронов, управляемых дистанционно и все больше автоматизируемых с помощью искусственного интеллекта.

Добавляется, что каждая сторона отзывает свой самый ценный персонал с фронта, а новые поколения дронов достигают большей дальности и повышенной летальности благодаря лучшим батареям, датчикам и аэродинамике.

Автоматизация операций, чтобы персонал мог безопасно работать по линии фронта, стала насущным приоритетом Украины. В ее планах на текущий год еще больше удалить пилотов дронов от фронта.

В статье прогнозируется, что грядущие войны будут определяться беспилотными оружиями.

Сочетание незаблокированных спутниковых коммуникаций, дешевых сетей спектра и точного наведения GPS означает, что единственным способом борьбы будет бой дронов против дронов.

Издание рассказывает, что беспилотники обмениваются данными в режиме реального времени, что означает, что многие недорогие платформы могут действовать как единственное оружие. Кроме того, они способны нести ракеты "воздух-воздух" для уничтожения нападающих, как это делает истребитель, но будут дешевле и более распространены.

Победители этих сражений дронов смогут продвинуться посредством беспилотных наземных и морских транспортных средств, которые двигаются медленно, но могут перевозить более тяжелые грузы.

Эти воздушные, наземные и морские формирования поглотят начальный огонь и расширят зону поражения, которая все больше становится робототехнической. Только после того, как первые волны машин пройдут, за ними последуют люди-солдаты.

После войны в Украине результатом может стать напряженный мир, который даст западным странам столько же уроков, сколько и сам конфликт.

Не исключено, что в будущем вдоль границы между Россией и Украиной может быть создана "стена дронов", чтобы автоматизированные беспилотники следили за границей как интеллектуальное электрическое ограждение.

Добавляется, что поскольку такие БПЛА являются ценными целями для врага, их нужно будет вооружить, чтобы отражать атаки и создать прочную границу высотой в несколько километров и такой же шириной.

Что касается баллистических и крылатых ракет, которые имеют чрезвычайную точность при значительно более высоких скоростях, чем дроны, и которые очень тяжело сбить, не исключено, что они будут развернуты тысячами с обеих сторон.

Издание подчеркнуло, что, собираясь на Мюнхенской конференции по безопасности для обсуждения вопросов обороны Европы и всего мира, западные лидеры должны признать, что они еще не готовы к новой эре войны.

Нынешняя способность Запада к увеличению производства в условиях войны остается, в лучшем случае, любительской.

