Чи є загроза повного блекауту в Україні — відповідь Міненерго

У Міненерго переконують, що російським військовим злочинцям цієї зими, як і минулої, невдасться спровокувати тотальний блекаут в Україні.

Що відомо про загрозу масштабного блекауту в Україні через атаки армії РФ

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, наразі енергосистема країни абсолютно готова до проходження зимового сезону і ніяких відключень не планується.

Ніяких відключень не планується… Енергосистема абсолютно готова до проходження зими. Єдине, що може вплинути на блекаут або відключення – наслідки ударів, масштаби ударів і відповідних руйнувань у системі. Я не можу передбачити, який буде розвиток подій, масштаб впливу цих атак на систему… Ми не знаємо, чого очікувати від терористів, будемо реагувати по ходу. Вони прагнули цього минулої зими, але програли. Я абсолютно впевнений, що і цієї зими вони програють, - наголосив Галущенко. Поширити

За його словами, наразі об’єкти енергосистеми набагато краще захищені засобами ППО, а ніж минулої зими.

Найкращий захист – це системи ППО. Від рівня захищеності системами протиповітряної оборони буде залежати стійкість у багатьох випадках. Якщо порівняти технічних рівень ППО, який є, з тим, який був минулої зими, то сьогодні ми набагато сильніші, - підкреслив Галущенко. Поширити

Що відомо про проблеми із енергопостачанням через обстріли армії РФ

За інформацією пресслужби Міненерго, через ворожі обстріли та технічні неполадки без електроенергії залишаються жителі у 7 регіонах.

Зокрема, у Києві знеструмленими опинились близько 10 тис абонентів.

Зазначається, що у Києві через повідомлення ДСНС про обрив проводу знеструмлювалися 9,7 тисячі споживачів. Наразі всіх заживлено.

У Київській області внаслідок технологічних порушень знеструмлено 388 споживачів. Ведуться відновлювальні роботи. У Чернігівській області дією захисту відключилася лінія 110 кВ, знеструмлювалися 7 населених пунктів. Всіх заживлено через резервні лінії, ведуться відновлювальні роботи, - йдеться у повідомленні Міненерго. Поширити

Також на Львівщині через несприятливі погодні умови знеструмлена лінія 110 кВ, споживачі не знеструмлювалися.

У прифронтових регіонах росіяни продовжують постійні обстріли. Через це в Херсоні знеструмлено 2,7 тис. споживачів.

Також без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Загалом за добу енергетики заживили майже 13 тис споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій області.