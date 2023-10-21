Чи є загроза повного блекауту в Україні — відповідь Міненерго

У Міненерго переконують, що російським військовим злочинцям цієї зими, як і минулої, невдасться спровокувати тотальний блекаут в Україні.
Що відомо про загрозу масштабного блекауту в Україні через атаки армії РФ
За словами глави Міненерго Германа Галущенка, наразі енергосистема країни абсолютно готова до проходження зимового сезону і ніяких відключень не планується.
За його словами, наразі об’єкти енергосистеми набагато краще захищені засобами ППО, а ніж минулої зими.
Що відомо про проблеми із енергопостачанням через обстріли армії РФ
За інформацією пресслужби Міненерго, через ворожі обстріли та технічні неполадки без електроенергії залишаються жителі у 7 регіонах.
Зокрема, у Києві знеструмленими опинились близько 10 тис абонентів.
Зазначається, що у Києві через повідомлення ДСНС про обрив проводу знеструмлювалися 9,7 тисячі споживачів. Наразі всіх заживлено.
Також на Львівщині через несприятливі погодні умови знеструмлена лінія 110 кВ, споживачі не знеструмлювалися.
У прифронтових регіонах росіяни продовжують постійні обстріли. Через це в Херсоні знеструмлено 2,7 тис. споживачів.
Також без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Загалом за добу енергетики заживили майже 13 тис споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій області.
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