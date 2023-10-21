Есть ли угроза полного блекаута в Украине — ответ Минэнерго

В Минэнерго утверждают, что российским военным преступникам этой зимой, как и в прошлую, не удастся спровоцировать тотальный блекаут в Украине.

Что известно об угрозе масштабного блекаута в Украине из-за атак армии РФ

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, в настоящее время энергосистема страны абсолютно готова к прохождению зимнего сезона и никаких отключений не планируется.

Никаких отключений не планируется… Энергосистема полностью готова к прохождению зимы. Единственное, что может повлиять на блекаут или отключение – последствия ушибов, масштабы ударов и соответствующих разрушений в системе. Я не могу предположить, каким будет развитие событий, масштаб влияния этих атак на систему… Мы не знаем, чего ожидать от террористов, будем реагировать по ходу. Они стремились к этой прошлой зиме, но проиграли. Я абсолютно уверен, что и этой зимой они проиграют, - подчеркнул Галущенко. Поделиться

По его словам, сейчас объекты энергосистемы гораздо лучше защищены средствами ПВО, чем прошлой зимой.

Лучшая защита – это системы ПВО. От уровня защищенности системами противовоздушной обороны будет зависеть устойчивость во многих случаях. Если сравнить технический уровень ПВО, который есть, с тем, который был прошлой зимой, то сегодня мы гораздо сильнее, - подчеркнул Галущенко. Поделиться

Что известно о проблемах с энергоснабжением из-за обстрелов армии РФ

По информации прессслужбы Минэнерго, из-за вражеских обстрелов и технических неполадок без электроэнергии остаются жители в 7 регионах.

В частности, в Киеве обесточенными оказались около 10 тыс. абонентов.

Отмечается, что в Киеве из-за сообщения ГСЧС об обрыве провода обесточивались 9,7 тысяч потребителей. Сейчас все заживлены.

В Киевской области в результате технологических нарушений обесточены 388 потребителей. Ведутся восстановительные работы. В Черниговской области действием защиты отключилась линия 110 кВ, обесточены 7 населенных пунктов. Все заживлены из-за резервных линий, ведутся восстановительные работы, - говорится в сообщении Минэнерго. Поделиться

Также на Львовщине из-за неблагоприятных условий обесточена линия 110 кВ, потребители не обесточивались.

В прифронтовых регионах россияне продолжают постоянные обстрелы. Из-за этого в Херсоне обесточены 2,7 тыс. потребителей.

Также без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В общей сложности за сутки энергетики заживили почти 13 тыс. потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой области.