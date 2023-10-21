Есть ли угроза полного блекаута в Украине — ответ Минэнерго

В Минэнерго утверждают, что российским военным преступникам этой зимой, как и в прошлую, не удастся спровоцировать тотальный блекаут в Украине.
Что известно об угрозе масштабного блекаута в Украине из-за атак армии РФ
По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, в настоящее время энергосистема страны абсолютно готова к прохождению зимнего сезона и никаких отключений не планируется.
По его словам, сейчас объекты энергосистемы гораздо лучше защищены средствами ПВО, чем прошлой зимой.
Что известно о проблемах с энергоснабжением из-за обстрелов армии РФ
По информации прессслужбы Минэнерго, из-за вражеских обстрелов и технических неполадок без электроэнергии остаются жители в 7 регионах.
В частности, в Киеве обесточенными оказались около 10 тыс. абонентов.
Отмечается, что в Киеве из-за сообщения ГСЧС об обрыве провода обесточивались 9,7 тысяч потребителей. Сейчас все заживлены.
Также на Львовщине из-за неблагоприятных условий обесточена линия 110 кВ, потребители не обесточивались.
В прифронтовых регионах россияне продолжают постоянные обстрелы. Из-за этого в Херсоне обесточены 2,7 тыс. потребителей.
Также без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В общей сложности за сутки энергетики заживили почти 13 тыс. потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой области.
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