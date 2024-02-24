Чи могла Україна уникнути війни з Росією — пояснення Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що Україна сьогодні потребує рішучої підтримки партнерів так само, як потребувала у перші дні російського вторгнення.
Дуда зробив заяву до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Україна так само потребує потужної підтримки партнерів, як і в перші дні повномасштабного вторгнення.
Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда у своїй заяві до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Польський лідер наголосив, що поляки "підтримували, підтримують і будуть підтримувати" Україну в її боротьбі проти агресора.
Дуда також дорікнув Заходу за те, що у 2008 році не захотіли брати Україну і Грузію в НАТО, аби "не дратувати Росію". Він наголосив, що нинішньої війни не було б, якби Україна вже була членом оборонного альянсу.
Для деяких членів НАТО це повинно бути великим докором сумління.
Друга річниця повномасштабної війни в Україні
Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з Гостомеля, стоячи на тлі знищених російськими військами українських літаків.
У своєму зверненні до нації президент наголосив, що саме із захопленням Гостомеля Кремль сподівався здійснити свій план "взяти Київ та Україну за три дні".
Також низка світових лідерів зробили заяви до другої річниці війни. Зокрема висловилися лідери Німеччини, Канади, Іспанії та інших країн.
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