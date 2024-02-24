Могла ли Украина избежать войны с Россией — объяснение Дуды

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Украина сегодня нуждается в решительной поддержке партнеров так же, как нуждалась в первые дни российского вторжения.

Дуда сделал заявление ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину

Украина также нуждается в мощной поддержке партнеров, как и в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в своем заявлении ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Польша изначально поддерживала борьбу Украины. С настоящей гордостью вспоминаю отношение миллионов поляков, которые с первых часов войны открыли свои сердца и дома для наших соседей, бежавших от трагедии войны. (...) Польша предоставила собственное оружие, которое помогло украинской армии остановить давление россиян. Более 300 танков, гаубиц, бронетранспортеров и, наконец, наши самолеты. Когда это было больше всего нужно, когда не все хотели оказывать такую поддержку. Анджей Дуда Президент Польши

Польский лидер подчеркнул, что поляки "поддерживали, поддерживают и будут поддерживать" Украину в ее борьбе против агрессора.

Сегодня эта поддержка все еще крайне необходима. Несмотря на усталость от войны. Свободный мир не может позволить Путину и России торжествовать. Если это произойдет, рано или поздно нам предстоит новая война. Поделиться

Дуда также упрекнул Запад в том, что в 2008 году не захотели брать Украину и Грузию в НАТО, чтобы "не раздражать Россию". Он подчеркнул, что нынешней войны не было бы, будь Украина уже членом оборонного альянса.

Для некоторых членов НАТО это должно быть большим укором совести.

Вторая годовщина полномасштабной войны в Украине

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение из Гостомеля, стоя на фоне уничтоженных российскими войсками украинских самолетов.

В своем обращении к нации президент подчеркнул, что именно с восторгом Гостомеля Кремль надеялся осуществить свой план "взять Киев и Украину за три дня".

Также ряд мировых лидеров сделали заявления ко второй годовщине войны. В частности, высказались лидеры Германии, Канады, Испании и других стран.