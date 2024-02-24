Могла ли Украина избежать войны с Россией — объяснение Дуды

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что Украина сегодня нуждается в решительной поддержке партнеров так же, как нуждалась в первые дни российского вторжения.
Дуда сделал заявление ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину
Украина также нуждается в мощной поддержке партнеров, как и в первые дни полномасштабного вторжения.
Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в своем заявлении ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.
Польский лидер подчеркнул, что поляки "поддерживали, поддерживают и будут поддерживать" Украину в ее борьбе против агрессора.
Дуда также упрекнул Запад в том, что в 2008 году не захотели брать Украину и Грузию в НАТО, чтобы "не раздражать Россию". Он подчеркнул, что нынешней войны не было бы, будь Украина уже членом оборонного альянса.
Для некоторых членов НАТО это должно быть большим укором совести.
Вторая годовщина полномасштабной войны в Украине
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение из Гостомеля, стоя на фоне уничтоженных российскими войсками украинских самолетов.
В своем обращении к нации президент подчеркнул, что именно с восторгом Гостомеля Кремль надеялся осуществить свой план "взять Киев и Украину за три дня".
Также ряд мировых лидеров сделали заявления ко второй годовщине войны. В частности, высказались лидеры Германии, Канады, Испании и других стран.
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