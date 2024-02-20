Дуда объяснил ситуацию с протестами польских фермеров на границе с Украиной
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Политика
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Дуда объяснил ситуацию с протестами польских фермеров на границе с Украиной

Анджей Дуда
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Источник:  Украинское радио

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров на границе с Украиной проходят из-за конфликта интересов между фермерами и сельхозпроизводителями из Украины.

Что известно о заявлениях польских властей по поводу протестов фермеров на границе с Украиной

Президент Польши отметил, что польские власти пытаются урегулировать ситуацию с протестами.

Он отметил, что считает причиной протестов определенный конфликт интересов между польскими фермерами, которые опасаются относительно собственного существования, и украинскими производителями сельхозпродукции.

Дуда отметил, что аналогичные протесты прошли во многих странах ЕС.

Президент Польши подчеркнул, что европейских фермеров пугает поступление больших объемов агропродукции из Украины.

Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что помните, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой. Если бы не было российской агрессии против Украины, то эта проблема не возникла бы вообще. Проблема в том, что Россия напала на Украину, – отметил Дуда.

Дуда поддерживает протесты польских фермеров

Он добавил, что польские фермеры имеют право протеста.

Дуда подчеркнул, что в случае законности таких протестов, польские власти будут защищать их.

В то же время, он отметил, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не польского правительства.

Польский президент также выразил надежду, что конфликт будет разрешен мирным путем.

У нас были некоторое время назад протесты водителей, профсоюзов, а также ассоциации водителей грузовиков. И этот протест был остановлен именно в результате переговоров с властью, в результате договоренностей, достигнутых в трехсторонней формуле Польша-Украина-водители. Надеюсь, что таким же образом можно будет решить и этот вопрос мирным путем, путем переговоров, – отметил Дуда.

Президент Польши добавил, что его страна и дальше будет поддерживать Украину в противодействии агрессии РФ.

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