Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров на границе с Украиной проходят из-за конфликта интересов между фермерами и сельхозпроизводителями из Украины.
Что известно о заявлениях польских властей по поводу протестов фермеров на границе с Украиной
Президент Польши отметил, что польские власти пытаются урегулировать ситуацию с протестами.
Он отметил, что считает причиной протестов определенный конфликт интересов между польскими фермерами, которые опасаются относительно собственного существования, и украинскими производителями сельхозпродукции.
Дуда отметил, что аналогичные протесты прошли во многих странах ЕС.
Президент Польши подчеркнул, что европейских фермеров пугает поступление больших объемов агропродукции из Украины.
Дуда поддерживает протесты польских фермеров
Он добавил, что польские фермеры имеют право протеста.
Дуда подчеркнул, что в случае законности таких протестов, польские власти будут защищать их.
В то же время, он отметил, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не польского правительства.
Польский президент также выразил надежду, что конфликт будет разрешен мирным путем.
Президент Польши добавил, что его страна и дальше будет поддерживать Украину в противодействии агрессии РФ.
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