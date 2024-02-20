На одном из плакатов польских фермеров во время протестов на границе с Украиной был замечен циничный призыв к кремлевскому диктатору Владимиру Путину "навести порядок в Украине, Брюсселе и Польше".

Что известно о циничных провокациях польских фермеров

На скандальном плакате было написано: "Путин, наведи порядок и в Украине, и в Брюсселе, и с нашими чиновниками". Рядом с ним было прикреплено знамя СССР.

На вопрос журналистов издания организаторы протеста выразили удивление инцидентом.

Они подчеркнули, что протестующие несут индивидуальную ответственность за содержание плакатов.

По предварительной информации, причастных к размещению этого плаката ожидает протокол за пропаганду тоталитарного государственного устройства.

Ситуацию прокомментировал глава МВД Польши Марчин Кервинский, подтвердивший, что против автора плаката будут приняты меры.

Что говорят в Украине

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше 2014-2022 годов Андрей Дещица в комментарии журналистам канала "Киев 24" отметил, что ситуация на польско-украинской границе может ухудшиться.

Недовольство польских фермеров используется теми силами, которые хотят поссорить Украину и Польшу. А в этом самый большой интерес имеет Москва. Вбить клин между нашими государствами и народами. А вторые – это польские политики, также не заинтересованные в стабильной политической ситуации в Польше. Особенно перед выборами в органы местного самоуправления, запланированные в Польше на апрель. Они также разыгрывают эту карту и при этом используют Украину, – объясняет дипломат. Поделиться

Он подчеркнул, что с пониманием относится к проблемам польских фермеров, но они должны смотреть на причины проблемы.

Конечно, украинская агропродукция, которая поступала в Польшу, также обесценила стоимость польского зерна. Но здесь не вопрос в том, что украинские фермеры повинны в том, что продавали в Польшу этот товар. В Польше местные компании это покупали. А потом уже перепродавали это с наценкой на польском рынке, – объясняет Дещица. Поделиться

Кроме того, по словам экс-посла, решение требований протестующих находится в компетенции польского правительства и Еврокомиссии, а не Украины.

Украина стала просто заложником всех этих процессов, протестов. Как будто во всем, что произошло, виновата Украина. А ведь источником всех этих проблем стала российская агрессия против Украины. Как и источником увеличения стоимости зерна на рынках Польши и Европы является то, что туда поступает российское зерно, возможно даже украденное в Украине, - отмечает украинский дипломат. Поделиться

Он добавил, что если не донести эту информацию до протестующих, ситуация может ухудшаться.