На одном из плакатов польских фермеров во время протестов на границе с Украиной был замечен циничный призыв к кремлевскому диктатору Владимиру Путину "навести порядок в Украине, Брюсселе и Польше".
Что известно о циничных провокациях польских фермеров
На скандальном плакате было написано: "Путин, наведи порядок и в Украине, и в Брюсселе, и с нашими чиновниками". Рядом с ним было прикреплено знамя СССР.
На вопрос журналистов издания организаторы протеста выразили удивление инцидентом.
Они подчеркнули, что протестующие несут индивидуальную ответственность за содержание плакатов.
По предварительной информации, причастных к размещению этого плаката ожидает протокол за пропаганду тоталитарного государственного устройства.
Ситуацию прокомментировал глава МВД Польши Марчин Кервинский, подтвердивший, что против автора плаката будут приняты меры.
Что говорят в Украине
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше 2014-2022 годов Андрей Дещица в комментарии журналистам канала "Киев 24" отметил, что ситуация на польско-украинской границе может ухудшиться.
Он подчеркнул, что с пониманием относится к проблемам польских фермеров, но они должны смотреть на причины проблемы.
Кроме того, по словам экс-посла, решение требований протестующих находится в компетенции польского правительства и Еврокомиссии, а не Украины.
Он добавил, что если не донести эту информацию до протестующих, ситуация может ухудшаться.
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