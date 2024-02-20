Польские протестующие развернули баннеры с циничными призывами к Путину
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Польские протестующие развернули баннеры с циничными призывами к Путину

Протесты польських фермеров
Читати українською
Источник:  Gazeta Wyborcza

На одном из плакатов польских фермеров во время протестов на границе с Украиной был замечен циничный призыв к кремлевскому диктатору Владимиру Путину "навести порядок в Украине, Брюсселе и Польше".

Что известно о циничных провокациях польских фермеров

На скандальном плакате было написано: "Путин, наведи порядок и в Украине, и в Брюсселе, и с нашими чиновниками". Рядом с ним было прикреплено знамя СССР.

На вопрос журналистов издания организаторы протеста выразили удивление инцидентом.

Они подчеркнули, что протестующие несут индивидуальную ответственность за содержание плакатов.

По предварительной информации, причастных к размещению этого плаката ожидает протокол за пропаганду тоталитарного государственного устройства.

Ситуацию прокомментировал глава МВД Польши Марчин Кервинский, подтвердивший, что против автора плаката будут приняты меры.

Что говорят в Украине

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше 2014-2022 годов Андрей Дещица в комментарии журналистам канала "Киев 24" отметил, что ситуация на польско-украинской границе может ухудшиться.

Недовольство польских фермеров используется теми силами, которые хотят поссорить Украину и Польшу. А в этом самый большой интерес имеет Москва. Вбить клин между нашими государствами и народами. А вторые – это польские политики, также не заинтересованные в стабильной политической ситуации в Польше. Особенно перед выборами в органы местного самоуправления, запланированные в Польше на апрель. Они также разыгрывают эту карту и при этом используют Украину, – объясняет дипломат.

Он подчеркнул, что с пониманием относится к проблемам польских фермеров, но они должны смотреть на причины проблемы.

Конечно, украинская агропродукция, которая поступала в Польшу, также обесценила стоимость польского зерна. Но здесь не вопрос в том, что украинские фермеры повинны в том, что продавали в Польшу этот товар. В Польше местные компании это покупали. А потом уже перепродавали это с наценкой на польском рынке, – объясняет Дещица.

Кроме того, по словам экс-посла, решение требований протестующих находится в компетенции польского правительства и Еврокомиссии, а не Украины.

Украина стала просто заложником всех этих процессов, протестов. Как будто во всем, что произошло, виновата Украина. А ведь источником всех этих проблем стала российская агрессия против Украины. Как и источником увеличения стоимости зерна на рынках Польши и Европы является то, что туда поступает российское зерно, возможно даже украденное в Украине, - отмечает украинский дипломат.

Он добавил, что если не донести эту информацию до протестующих, ситуация может ухудшаться.

Я думаю, что всю эту информацию нужно доводить до протестующих. Ведь ситуация и дальше будет напряженной, будет эскалация. И если польские власти не предпримут соответствующих действий, то они могут стать самим заложником этих протестов, - отметил Дещица.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зерно направлялось в Германию. "Укрзалізниця" отреагировала на действия польских фермеров
Зерно направлялось в Германию. "Укрзалізниця" отреагировала на действия польских фермеров
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польские фермеры частично ослабили ограничение движения на границе с Украиной
Госпогранслужба Украины
Блокада на границе
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина использует новый экспортный маршрут по Дунаю для преодоления польской блокады
Дунай

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?