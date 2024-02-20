На одному з плакатів польських фермерів під час протестів на кордоні з Україною помітили цинічний заклик до кремлівського диктатора Володимира Путіна “навести порядок в Україні, Брюсселі та Польщі”.

Що відомо про цинічні провокації польських фермерів

На скандальному плакаті було написано: "Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями". Поруч з ним був прикріплений прапор СРСР.

На питання журналістів видання організатори протесту висловили здивування інцидентом.

Вони підкреслили, що учасники протесту несуть індивідуальну відповідальність за зміст плакатів.

За попередньою інформацією, причетних до розміщення цього плакату очікує протокол за пропаганду тоталітарного державного устрою.

Ситуацію прокоментував глава МВС Польщі Марчін Кервінський, який підтвердив, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

Що кажуть в Украіні

Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі 2014-2022 років Андрій Дещиця у коментарі журналістам каналу "Київ 24" зазначив, що ситуація на польсько-українському кордоні може погіршитись.

Незадоволення польских фермерів, використовується тими силами, які хочуть посварити Україну та Польщу. А в цьому найбільший інтерес має Москва. Вбити клин між нашими державами та народами. А другі – це польські політики, які також не зацікавлені в стабільній політичній ситуації в Польщі. Особливо перед виборами до органів місцевого самоврядування, які заплановані у Польщі на квітень. Вони також розігрують цю карту і при цьому використовують Україну, - пояснює дипломат. Поширити

Він підкреслив, що із розумінням ставиться до проблем польських фермерів, але вони мають дивитись на першопричини проблеми.

Звичайно, українська агропродукція, яка надходила до Польщі, вона також знецінювала вартість польского зерна. Але тут не питання в тому, що українські фермери винні в тому, що продавали в Польщу цей товар. У Польщі місцеві фірми це купували. А потім вже перепродавали це з націнкою на польському ринку, - пояснює Дещиця. Поширити

Крім того, за словами екс-посла, вирішення вимог протестувальників лежить у компетенції польського уряду та Єврокомісії, а не України.

Україна стала просто заручником усіх цих процесів, цих протестів. Ніби у всьому, що сталося, винна Україна. Але ж джерелом цих усіх проблем стала російська агресія проти України. Так само як і джерелом збільшення вартості зерна на ринках Польща та Європи є те, що туди надходить російське зерно, можливо навіть вкрадене в України, - зазначає український дипломат. Поширити

Він додав, що якщо не донести цю інформацію до протестувальників, то ситуація може погіршуватися.