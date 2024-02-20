На одному з плакатів польських фермерів під час протестів на кордоні з Україною помітили цинічний заклик до кремлівського диктатора Володимира Путіна “навести порядок в Україні, Брюсселі та Польщі”.
Що відомо про цинічні провокації польських фермерів
На скандальному плакаті було написано: "Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями". Поруч з ним був прикріплений прапор СРСР.
На питання журналістів видання організатори протесту висловили здивування інцидентом.
Вони підкреслили, що учасники протесту несуть індивідуальну відповідальність за зміст плакатів.
За попередньою інформацією, причетних до розміщення цього плакату очікує протокол за пропаганду тоталітарного державного устрою.
Ситуацію прокоментував глава МВС Польщі Марчін Кервінський, який підтвердив, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.
Що кажуть в Украіні
Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі 2014-2022 років Андрій Дещиця у коментарі журналістам каналу "Київ 24" зазначив, що ситуація на польсько-українському кордоні може погіршитись.
Він підкреслив, що із розумінням ставиться до проблем польських фермерів, але вони мають дивитись на першопричини проблеми.
Крім того, за словами екс-посла, вирішення вимог протестувальників лежить у компетенції польського уряду та Єврокомісії, а не України.
Він додав, що якщо не донести цю інформацію до протестувальників, то ситуація може погіршуватися.
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