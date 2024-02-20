Дуда пояснив ситуацію із протестами польських фермерів на кордоні з Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

Дуда пояснив ситуацію із протестами польських фермерів на кордоні з Україною

Анджей Дуда
Джерело:  Українське радіо

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протести фермерів на кордоні з Україною проходять через конфлікт інтересів між фермерами та сільгоспвиробниками з України. 

Що відомо про заяви польської влади щодо протестів фермерів на кордоні з Україною

Президент Польщі зазначив, що наразі польська влада намагається врегулювати ситуацію із протестами.

Він зазначив, що вважає причиною протестів певний конфлікт інтересів між польськими фермерами, які мають побоювання щодо власного існування, та українськими виробниками сільгосппродукції.

Дуда зазначив, що аналогічні протести пройшли у багатьох країнах ЄС.

Президент Польщі підкреслив, що європейських фермерів лякає надходження великих обсягів агропродукції з України.

Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що пам'ятаймо, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі. Проблема в тому, що Росія напала на Україну, - зазначив Дуда.

Дуда підтримує протести польських фермерів

Він додав, що польські фермери мають право на протест.

Дуда підкреслив, що у разі законності таких протестів, польська влада захищатиме їх.

Водночас він зазначив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду.

Польський президент також висловив сподівання, що конфлікт буде вирішено мирним шляхом.

У нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою, в результаті домовленостей, які були досягнуті в тристоронній формулі Польща-Україна-водії. Сподіваюся, що таким же чином можна буде вирішити й це питання мирним шляхом, шляхом переговорів, - зазначив Дуда.

Президент Польщі додав, що його країна і надалі підтримуватиме Україну у протидії агресії РФ.

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