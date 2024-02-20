Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протести фермерів на кордоні з Україною проходять через конфлікт інтересів між фермерами та сільгоспвиробниками з України.
Що відомо про заяви польської влади щодо протестів фермерів на кордоні з Україною
Президент Польщі зазначив, що наразі польська влада намагається врегулювати ситуацію із протестами.
Він зазначив, що вважає причиною протестів певний конфлікт інтересів між польськими фермерами, які мають побоювання щодо власного існування, та українськими виробниками сільгосппродукції.
Дуда зазначив, що аналогічні протести пройшли у багатьох країнах ЄС.
Президент Польщі підкреслив, що європейських фермерів лякає надходження великих обсягів агропродукції з України.
Дуда підтримує протести польських фермерів
Він додав, що польські фермери мають право на протест.
Дуда підкреслив, що у разі законності таких протестів, польська влада захищатиме їх.
Водночас він зазначив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду.
Польський президент також висловив сподівання, що конфлікт буде вирішено мирним шляхом.
Президент Польщі додав, що його країна і надалі підтримуватиме Україну у протидії агресії РФ.
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