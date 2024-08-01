Чи може Україна повернути окуповані території шляхом переговорів — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи може Україна повернути окуповані території шляхом переговорів — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

На переконання президента Володимира Зеленського в інтерв'ю французьким журналістам, Україна може повернути окуповані Росією території шляхом дипломатичних зусиль, а не тільки за рахунок бойових дій. 

Головні тези:

  • Україна може повернути окуповані території шляхом дипломатичних зусиль, переконує президент Володимир Зеленський.
  • Для повернення окупованих територій Україна розробила “Формулу миру” і сподівається на підтримку світової спільноти.
  • Зеленський вважає, що роль у розв'язанні конфлікту мають відігравати українці, але також необхідна підтримка зовнішніх учасників.
  • Президент не виступає проти участі Росії на Саміті миру, вважаючи це важливим кроком до досягнення реальних результатів.
  • Україна працює над спільним планом зі світовою спільнотою для припинення Росією війни та повернення до кордонів 1991 року.

Як Україна планує вести переговори з Росією щодо повернення окупованих територій

Я вважаю, що не всі території треба відвойовувати руками й не всі території треба відвойовувати зброєю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багато людей, що не дуже добре. Тому дипломатично можна відвойовувати свої території, - зазначає глава держави.

Він підкреслив, що з метою реалізації цього плану було розроблено “Формулу миру”.

Президент очікує, що світова спільнота тиснутиме на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Стосовно ймовірності територіальних поступок Зеленський підкреслив, що такі питання мають вирішувати лише самі українці.

Зеленський зазначив, що на офіційному рівні ніхто такого не пропонував.

Президент підкреслив, що відповідно до Конституції, Україна не має права передавати комусь власні території.

Чи підтримує Зеленський участь Росії у другому Саміті миру

Глава держави зазначив, що Україна не виступає проти присутності представників країни-агресорки на другому Саміті миру, оскільки без цього буде важко досягти реальних результатів.

Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути. Інакше ми не досягнемо потужних результатів. Тому що воює Росія проти України, і це є сторони цієї війни, - пояснив Зеленський.

Зеленський сподівається на переговори щодо повернення окупованих територій
Володимир Зеленський

Він підкреслив, що світова спільнота має зробити передумовою переговорів повернення України до кордонів станом на 1991 рік.

Зеленський вважає, що спочатку світовою спільнотою має бути розроблений спільний план, який змусить кремлівського диктатора Володимира Путіна припинити злочинну війну.

Я не хочу, щоб вони нам заблокували процес підготовки спільного плану. Якщо весь світ хоче бачити їх за столом, то ми не можемо бути проти, - пояснює президент.

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