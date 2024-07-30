Україна готова до переговорів з РФ. Подоляк назвав головну умову

Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Україна готова до мирних переговорів з Росією, однак опираючись винятково на міжнародне право, а не на забаганки Кремля.
Головні тези:
- Ефективність санкцій та дипломатична ізоляція РФ є важливими аспектами в українській стратегії протистояння РФ.
- Ціна війни для Росії має зростати. Над цим питанням повинні працювати також союзники України.
- Мирні перемовини між Україною та РФ принесуть плоди лише у разі використання інструментів примусу країни-агресорки до миру.
В України є чітка вимога для початку мирних перемовин з Росією
Михайло Подоляк звертає увагу на те, що російська пропаганда не шкодує грошей на те, щоб створити ілюзію на кшталт "війна йде, але ми готові до переговорів, Україна не готова до переговорів".
Він також наголосив, що мирні перемовини між Україною та РФ матимуть сенс лише тоді, якщо будуть використані інструменти примусу країни-агресорки до миру.
За словами Подоляка, насамперед йдеться про постачання зброї ЗСУ у великих кількостях.
Росія повинна усвідомити ціну війни проти України
Окрім того, радник голови Офісу президента вкотре закликав союзників скасувати будь-які обмеження — неформальні, формальні — на завдання ударів по інфраструктурі війни, яка знаходиться у будь-якій з точок російської території.
Подоляк нагадав, що на цьому тлі також важливо посилювати економічні санкції проти ворога.
Михайло Подоляк також нагадав про те, що Росія не є адекватною країною, яка може почути аргументи і усвідомити їх.
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