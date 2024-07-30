Україна готова до переговорів з РФ. Подоляк назвав головну умову

Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Україна готова до мирних переговорів з Росією, однак опираючись винятково на міжнародне право, а не на забаганки Кремля.

В України є чітка вимога для початку мирних перемовин з Росією

Михайло Подоляк звертає увагу на те, що російська пропаганда не шкодує грошей на те, щоб створити ілюзію на кшталт "війна йде, але ми готові до переговорів, Україна не готова до переговорів".

Ні, Україна готова до переговорів — це головний пункт. Тобто переговори безумовно потрібні, але пункт номер два — на яких умовах, на яких підставах будуть йти переговори. І тут Україна чітко говорить: "Так, давайте ввести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію". І головне з цієї концепції — це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави. Михайло Подоляк Радник голови Офісу президента України

Він також наголосив, що мирні перемовини між Україною та РФ матимуть сенс лише тоді, якщо будуть використані інструменти примусу країни-агресорки до миру.

За словами Подоляка, насамперед йдеться про постачання зброї ЗСУ у великих кількостях.

Росія повинна усвідомити ціну війни проти України

Окрім того, радник голови Офісу президента вкотре закликав союзників скасувати будь-які обмеження — неформальні, формальні — на завдання ударів по інфраструктурі війни, яка знаходиться у будь-якій з точок російської території.

Подоляк нагадав, що на цьому тлі також важливо посилювати економічні санкції проти ворога.

Вони мають працювати набагато більш об'ємніше, ніж сьогодні. Ціна війни для Росії має зростати. І третє — це те, чого взагалі поки що, на жаль, не існує, це не використовується — дипломатична ізоляція. Російська Федерація не може головувати, наприклад, у Радбезі ООН, не може використовувати ті чи інші майданчики, — пояснив радник голови ОПУ. Поширити

Михайло Подоляк також нагадав про те, що Росія не є адекватною країною, яка може почути аргументи і усвідомити їх.