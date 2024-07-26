Угода з Росією є угодою з дияволом, який затягне вас до пекла — Подоляк

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що укладення договору про мир між Україною та Росією зараз лише відтермінує ще більшу воєнну ескалацію з боку країни-агресорки.

Угода з Росією є угодою з дияволом — Подоляк

Укладення угоди з РФ про припинення війни з Україною було б рівнозначне підписанню угоди з дияволом, вважає Подоляк.

У інтерв'ю Associated Press він наголосив, що договір лише дасть час нелегітимному президенту Росії Володимиру Путіну на зміцнення своєї армії та початку нового, потенційно жорстокішого етапу війни проти України.

Якщо ви хочете підписати угоду з дияволом, який потім затягне вас до пекла, що ж, вперед. Це і є Росія. Михайло Подоляк Радник голови ОП

У виданні нагадали, що Володимир Зеленський вперше після повномасштабного вторгнення 2022 року натякнув на готовність вести перемовини з РФ, коли запропонував Москві надіслати делегацію на наступний Глобальний саміт миру, який можуть провести в листопаді.

Водночас Подоляк наполягає на тому, що укладення угоди зараз лише відтермінує ще більше насильство.

Так, це може бути замороження конфлікту на певний час. Але це означає, що Російська Федерація буде працювати над своїми помилками та оновлювати власну армію. Країна-агресор прийшла на територію України не для того, щоб підписувати мирну угоду. Це нонсенс! Поширити

РФ завжди хотітиме воєн — Подоляк

Абсолютно зрозуміло, що ми хочемо закінчити війну, яку не починали та не провокували. І хочемо досягти фундаментальних домовленостей, які унеможливлять поновлення бойових дій тоді, коли РФ знову буде до них готова. А РФ завжди хотітиме воєн, бо не вміє жити в мирі та не вміє контролювати свій внутрішній простір шляхом підвищення якості життя і робить це лише через зовнішні експансії. Тож ми маємо позбавити агресора низки спроможностей і самі маємо отримати інструменти примусу…

Подоляк впевнений, що тактичні поразки РФ по лінії фронту дадуть Москві зрозуміти, що військовим шляхом вона нічого не досягне.

Для цього треба покращувати національну систему ППО, треба збільшувати далекобійні спроможності України, щоб знищувати інфраструктуру війни, збільшувати кількість ресурсу, який Росія втрачає через її продовження. Крім того, потрібні фінансові інструменти, щоб карати не лише РФ, але й країни, які допомагають обходити санкції.

Радник голови ОП зазначив, що дуже важливим є дипломатичний тиск на Росію.

Зокрема від Китаю, який пояснив би Кремлю, що ескалація конфлікту завдає збитків усім учасникам глобальної економіки. Судячи з усього, Китай абсолютно чітко розуміє роль, яку сьогодні відіграє у світі, та, безумовно, зацікавлений у дотриманні міжнародного права. Поширити

Єдиним агресором є Росія, — констатував Подоляк.

Радник Офісу Президента заявив, що Україна готова до переговорного процесу з Росією про мир на тих умовах, які приведуть до сталого справедливого миру.