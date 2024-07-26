Угода з Росією є угодою з дияволом, який затягне вас до пекла — Подоляк

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що укладення договору про мир між Україною та Росією зараз лише відтермінує ще більшу воєнну ескалацію з боку країни-агресорки.
Головні тези:
- Укладення угоди з РФ про припинення війни було б рівнозначне підписанню угоди з дияволом, вважає Подоляк.
- Радник голови ОП підкреслює необхідність дипломатичного тиску на Росію, включно з Китаєм, який може зупинити ескалацію конфлікту.
- Для забезпечення сталого миру Україні необхідно підвищувати обороноздатність, використовувати фінансові інструменти та отримувати підтримку від міжнародних партнерів.
- Україна готова до переговорного процесу з Росією, але Москва прагне лише війни та експансії, не спрямовуючи зусиль на мирне врегулювання.
- Єдиним агресором є Росія, тому Україна має посилювати обороноздатність та вести дипломатичну боротьбу за інтереси країни на міжнародній арені.
Угода з Росією є угодою з дияволом — Подоляк
Укладення угоди з РФ про припинення війни з Україною було б рівнозначне підписанню угоди з дияволом, вважає Подоляк.
У інтерв'ю Associated Press він наголосив, що договір лише дасть час нелегітимному президенту Росії Володимиру Путіну на зміцнення своєї армії та початку нового, потенційно жорстокішого етапу війни проти України.
У виданні нагадали, що Володимир Зеленський вперше після повномасштабного вторгнення 2022 року натякнув на готовність вести перемовини з РФ, коли запропонував Москві надіслати делегацію на наступний Глобальний саміт миру, який можуть провести в листопаді.
Водночас Подоляк наполягає на тому, що укладення угоди зараз лише відтермінує ще більше насильство.
РФ завжди хотітиме воєн — Подоляк
Абсолютно зрозуміло, що ми хочемо закінчити війну, яку не починали та не провокували. І хочемо досягти фундаментальних домовленостей, які унеможливлять поновлення бойових дій тоді, коли РФ знову буде до них готова. А РФ завжди хотітиме воєн, бо не вміє жити в мирі та не вміє контролювати свій внутрішній простір шляхом підвищення якості життя і робить це лише через зовнішні експансії. Тож ми маємо позбавити агресора низки спроможностей і самі маємо отримати інструменти примусу…
Подоляк впевнений, що тактичні поразки РФ по лінії фронту дадуть Москві зрозуміти, що військовим шляхом вона нічого не досягне.
Для цього треба покращувати національну систему ППО, треба збільшувати далекобійні спроможності України, щоб знищувати інфраструктуру війни, збільшувати кількість ресурсу, який Росія втрачає через її продовження. Крім того, потрібні фінансові інструменти, щоб карати не лише РФ, але й країни, які допомагають обходити санкції.
Радник голови ОП зазначив, що дуже важливим є дипломатичний тиск на Росію.
Єдиним агресором є Росія, — констатував Подоляк.
Радник Офісу Президента заявив, що Україна готова до переговорного процесу з Росією про мир на тих умовах, які приведуть до сталого справедливого миру.
До них не готова Росія. Попри всі свої заяви, Москва готова лише до війни, до ескалації, до експансії. Хоча б тому, що без існування зовнішнього ворога в неї можуть виникнути великі внутрішні проблеми революційного характеру.
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