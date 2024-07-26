Соглашение с Россией является соглашением с дьяволом, который затянет вас в ад — Подоляк

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что заключение договора о мире между Украиной и Россией сейчас лишь отсрочит еще большую военную эскалацию со стороны страны-агрессора.

Соглашение с Россией является соглашением с дьяволом — Подоляк

Заключение соглашения с РФ о прекращении войны с Украиной было бы равнозначно подписанию соглашения с дьяволом, считает Подоляк.

В интервью Associated Press он подчеркнул, что договор лишь даст время нелегитимному президенту России Владимиру Путину на укрепление своей армии и начале нового потенциально более жестокого этапа войны против Украины.

Если вы хотите подписать соглашение с дьяволом, который потом затянет вас в ад, что ж, вперед. Это и есть Россия. Михаил Подоляк Советник председателя ОП

В издании напомнили, что Владимир Зеленский впервые после полномасштабного вторжения в 2022 году намекнул на готовность вести переговоры с РФ, когда предложил Москве направить делегацию на следующий Глобальный саммит мира, который могут провести в ноябре.

В то же время, Подоляк настаивает на том, что заключение соглашения сейчас лишь отсрочит еще большее насилие.

Да, это может быть заморозка конфликта на время. Но это значит, что Российская Федерация будет работать над своими ошибками и обновлять свою армию. Страна-агрессор пришла на территорию Украины не для того, чтобы подписывать мирное соглашение. Это нонсенс! Поделиться

РФ всегда будет хотеть войн — Подоляк

Совершенно ясно, что мы хотим закончить войну, которую не начинали и не провоцировали. И хотим достичь фундаментальных договоренностей, которые сделают невозможным возобновление боевых действий тогда, когда РФ снова будет к ним готова. А РФ всегда будет хотеть войн, потому что не умеет жить в мире и не умеет контролировать свое внутреннее пространство путем повышения качества жизни и делает это только из-за внешних экспансий. Поэтому мы должны лишить агрессора ряда возможностей и сами должны получить инструменты принуждения…

Подоляк уверен, что тактические поражения РФ по линии фронта дадут Москве понять, что военным путем она ничего не достигнет.

Для этого нужно улучшать национальную систему ПВО, нужно увеличивать дальнобойные возможности Украины, чтобы уничтожать инфраструктуру войны, увеличивать количество ресурса, который Россия теряет из-за ее продолжения. Кроме того, нужны финансовые инструменты, чтобы наказывать не только РФ, но и страны, помогающие обходить санкции.

Советник главы ОП отметил, что очень важно дипломатическое давление на Россию.

В частности, от Китая, который объяснил бы Кремлю, что эскалация конфликта наносит ущерб всем участникам глобальной экономики. Судя по всему, Китай совершенно четко понимает роль, которую сегодня играет в мире и, безусловно, заинтересован в соблюдении международного права. Поделиться

Единственным агрессором является Россия, — констатировал Подоляк.

Советник Офиса Президента заявил, что Украина готова к переговорному процессу с Россией о мире на тех условиях, которые приведут к устойчивому справедливому миру.