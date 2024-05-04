Европа приняла решение касательно финала российско-украинской войны — Подоляк
Категория
Украина
Дата публикации

Европа приняла решение касательно финала российско-украинской войны — Подоляк

Подоляк
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Источник:  24 канал

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, европейские лидеры уже имеют однозначное решение относительно финала войны РФ против Украины. Если же у войны будет неправильный финал, Европа окажется под угрозой.

Подоляк рассказал о ситуации внутри ЕС

Как отмечает Михаил Подоляк, прямо сейчас в Европе продолжается дискуссия по поводу угроз, которые может представлять Россия для свободного мира.

Западное руководство обсуждает тип войны, количество ресурса, которым располагает РФ и необходимость предоставления соответствующего ресурса Украине.

А главное — о необходимости обсудить возможность поддержать даже таким образом Украину, учитывая риски, в которых мы находимся сегодня, — добавил представитель ОПУ.

Смотрите интервью online.ua с Михаилом Подоляком:

По словам Михаила Подоляка, дискуссия в официальном Брюсселе по поводу российско-украинской войны — это совсем другой психоэмоциональный климат.

Он также обращает внимание на то, что у команды президента Владимира Зеленского есть совсем другие оценки России, войны, наших потребностей и поддержки.

Это означает, что точно в Европе уже приняли однозначное решение относительно: первого — финала войны, второго — будущего России, безусловно, будущего Украины, разумеется, и третье — будущего Европы, — подчеркнул Подоляк.

По его словам, если война будет неправильно финализирована, у Европы будет совсем другое будущее, чем она хотела бы иметь.

Макрон заявил об условии для введения французских войск в Украину

Как отметил Эммануэль Макрон, в случае прорыва линии фронта Россией и запроса со стороны Украины Франции и другим партнерам Киева следует задуматься об отправке войск.

Президент республики подчеркнул, что не отказывается от своих предыдущих заявлений.

Как я и сказал, я ничего не исключаю, потому что мы имеем дело с тем, кто ничего не исключает. Мы, несомненно, проявили чрезмерную нерешительность, очерчивая пределы нашей реакции тому, у кого уже нет "красных линий" и кто является агрессором.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Как считает французский лидер, непредоставление России полного понимания, какие действия можно ожидать или точно не стоит ожидать, также является инструментом сдерживания.

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