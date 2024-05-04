Европа приняла решение касательно финала российско-украинской войны — Подоляк

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, европейские лидеры уже имеют однозначное решение относительно финала войны РФ против Украины. Если же у войны будет неправильный финал, Европа окажется под угрозой.
Подоляк рассказал о ситуации внутри ЕС
Как отмечает Михаил Подоляк, прямо сейчас в Европе продолжается дискуссия по поводу угроз, которые может представлять Россия для свободного мира.
Западное руководство обсуждает тип войны, количество ресурса, которым располагает РФ и необходимость предоставления соответствующего ресурса Украине.
Смотрите интервью online.ua с Михаилом Подоляком:
По словам Михаила Подоляка, дискуссия в официальном Брюсселе по поводу российско-украинской войны — это совсем другой психоэмоциональный климат.
Он также обращает внимание на то, что у команды президента Владимира Зеленского есть совсем другие оценки России, войны, наших потребностей и поддержки.
По его словам, если война будет неправильно финализирована, у Европы будет совсем другое будущее, чем она хотела бы иметь.
Макрон заявил об условии для введения французских войск в Украину
Как отметил Эммануэль Макрон, в случае прорыва линии фронта Россией и запроса со стороны Украины Франции и другим партнерам Киева следует задуматься об отправке войск.
Президент республики подчеркнул, что не отказывается от своих предыдущих заявлений.
Как считает французский лидер, непредоставление России полного понимания, какие действия можно ожидать или точно не стоит ожидать, также является инструментом сдерживания.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-