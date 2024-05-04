Європа ухвалила рішення щодо фіналу російсько-української війни — Подоляк

За словами радника глави ОПУ Михайла Подоляка, європейські лідери уже мають однозначне рішення щодо фіналу війни РФ проти України. Якщо ж війна буде мати неправильний фінал, Європа буде під загрозою.

Подоляк розповів про ситуацію всередині ЄС

Як розповідає Михайло Подоляк, просто зараз в Європі триває дискусія щодо загроз, які може становити Росія для вільного світу.

Західне керівництво обговорює тип війни, кількість ресурсу, який має РФ й необхідність надання відповідного ресурсу Україні.

А головне — про необхідність обговорити можливість підтримати навіть у такий спосіб Україну, враховуючи ризики, в яких ми знаходимося сьогодні, — додав представник ОПУ. Поширити

Дивіться інтерв’ю online.ua з Михайлом Подоляком:

За словами Михайла Подоляка, дискусія в офіційному Брюсселі стосовно російсько-української війни — це зовсім інший психоемоційний клімат.

Він також звертає увагу на те, що команда президента Володимира Зеленського має зовсім інші оцінки Росії, війни, наших потреб і підтримки.

Це означає, що точно в Європі вже прийняли однозначне рішення щодо: перше — фіналу війни, друге — майбутнього Росії, безумовно, майбутнього України, зрозуміло, і третє — майбутнього Європи, — наголосив Подоляк. Поширити

За його словами, якщо війна буде неправильно фіналізована, у Європи буде зовсім інше майбутнє, ніж вона хотіла б мати.

Макрон заявив про умову для введення французьких військ в Україну

Як зазначив Еммануель Макрон, у разі прориву лінії фронту Росією і запиту України Франції та іншим партнерам Києва варто замислитись про відправлення військ.

Президент республіки підкреслив, що не відмовляється від своїх попередніх заяв.

Як я і сказав, я нічого не виключаю, тому що ми маємо справу з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, проявили надмірну нерішучість, окреслюючи межі нашої реакції тому, у кого вже немає "червоних ліній" і хто є агресором. Еммануель Макрон Президент Франції

Як вважає французький лідер, ненадання Росії повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування.