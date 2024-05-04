Європа ухвалила рішення щодо фіналу російсько-української війни — Подоляк

За словами радника глави ОПУ Михайла Подоляка, європейські лідери уже мають однозначне рішення щодо фіналу війни РФ проти України. Якщо ж війна буде мати неправильний фінал, Європа буде під загрозою.
Подоляк розповів про ситуацію всередині ЄС
Як розповідає Михайло Подоляк, просто зараз в Європі триває дискусія щодо загроз, які може становити Росія для вільного світу.
Західне керівництво обговорює тип війни, кількість ресурсу, який має РФ й необхідність надання відповідного ресурсу Україні.
Дивіться інтерв’ю online.ua з Михайлом Подоляком:
За словами Михайла Подоляка, дискусія в офіційному Брюсселі стосовно російсько-української війни — це зовсім інший психоемоційний клімат.
Він також звертає увагу на те, що команда президента Володимира Зеленського має зовсім інші оцінки Росії, війни, наших потреб і підтримки.
За його словами, якщо війна буде неправильно фіналізована, у Європи буде зовсім інше майбутнє, ніж вона хотіла б мати.
Макрон заявив про умову для введення французьких військ в Україну
Як зазначив Еммануель Макрон, у разі прориву лінії фронту Росією і запиту України Франції та іншим партнерам Києва варто замислитись про відправлення військ.
Президент республіки підкреслив, що не відмовляється від своїх попередніх заяв.
Як вважає французький лідер, ненадання Росії повного розуміння, яких дій можна очікувати або точно не варто очікувати, також є інструментом стримування.
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