Наразі українські військові вже почали отримувати озброєння з нещодавніх пакетів допомоги від США, однак для нарощування обсягі знадобляться тижні. Отже Україні терміново потрібні західні винищувачі для досягнення парітету в повітрі.

Скільки західних винищувачів необхідно Україні для захисту неба

Наразі російські війська мають абсолютну перевагу в снарядах, ракетах тощо. Вони намагатимуться тиснути вздовж лінії фронту, щоб просунутися вперед. А потім вони можуть спробувати змусити проукраїнську коаліцію прийняти неприйнятні умови: "Давайте заморозимо конфлікт, ми залишимося на місці — або в іншому разі продовжуватимемо вбивати, — зазначає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Поширити

Він підкреслив, що Україні наразі необхідно щонайменше близько 60 західних винищувачів аби захистити лінію фронту.

Подоляк зазначив, що наразі українські пілоти завершують навчання на американських винищувачах F-16.

Крім того, Подоляк заявив, що Україні необхідно отримати дозвіл на нанесення ударів по російській території поблизу кордону і отримати обіцяні літаки для ефективної оборони.

Нам потрібно покінчити з домінуванням російської тактичної авіації, інакше ця оборонна війна буде дуже складною, тому що Росія буде просто засипати бомбами райони, розташовані близько до поля бою, — зазначає радник керівника ОП. Поширити

Як вплине на ситуацію у війні отримання Україною шведських літаків ASC 890

Україна вперше за часи незалежності отримає літак далекого радіолокаційного виявлення ASC 890.

ASC 890 дасть Україні абсолютно нові можливості проти повітряних та морських цілей. Її здатності ідентифікувати цілі на великій відстані будуть посилені. Вони (літаки, — ред.) діятимуть як мультиплікатор сили з появою F-16, — зазначив глава Міноборони Швеції Пол Йонсон. Поширити

Україна має отримати 2 такі літаки.

Повітряні радари передають інформацію центральним та локальним командним пунктам.

А також пряму цілевказівку бойовим літакам. У випадку з Україною вони по-справжньому розкриють потенціал багатоцільових винищувачів F-16, які очікуються влітку.

Дані передаються через тактичну мережу Link 16, яка використовується США та країнами НАТО.

Ця комунікаційна, навігаційна та ідентифікаційна система підтримує обмін даними між командуванням, літаками, кораблями та наземними військами на ультрависокій частоті.