Наразі українські військові вже почали отримувати озброєння з нещодавніх пакетів допомоги від США, однак для нарощування обсягі знадобляться тижні. Отже Україні терміново потрібні західні винищувачі для досягнення парітету в повітрі.
Скільки західних винищувачів необхідно Україні для захисту неба
Він підкреслив, що Україні наразі необхідно щонайменше близько 60 західних винищувачів аби захистити лінію фронту.
Подоляк зазначив, що наразі українські пілоти завершують навчання на американських винищувачах F-16.
Крім того, Подоляк заявив, що Україні необхідно отримати дозвіл на нанесення ударів по російській території поблизу кордону і отримати обіцяні літаки для ефективної оборони.
Як вплине на ситуацію у війні отримання Україною шведських літаків ASC 890
Україна вперше за часи незалежності отримає літак далекого радіолокаційного виявлення ASC 890.
Україна має отримати 2 такі літаки.
Повітряні радари передають інформацію центральним та локальним командним пунктам.
А також пряму цілевказівку бойовим літакам. У випадку з Україною вони по-справжньому розкриють потенціал багатоцільових винищувачів F-16, які очікуються влітку.
Дані передаються через тактичну мережу Link 16, яка використовується США та країнами НАТО.
Ця комунікаційна, навігаційна та ідентифікаційна система підтримує обмін даними між командуванням, літаками, кораблями та наземними військами на ультрависокій частоті.
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