Пока украинские военные уже начали получать вооружение из недавних пакетов помощи от США, однако для наращивания объема понадобятся недели. Итак, Украине срочно нужны западные истребители для достижения паритета в воздухе.

Сколько западных истребителей необходимо Украине для защиты неба

В настоящее время российские войска имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах и т.д. Они будут пытаться давить вдоль линии фронта, чтобы продвинуться вперед. А потом они могут попытаться заставить проукраинскую коалицию принять неприемлемые условия: "Давайте заморозим конфликт, мы останемся на месте или в противном случае будем продолжать убивать, — отмечает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Поделиться

Он подчеркнул, что Украине сейчас необходимо по меньшей мере около 60 западных истребителей, чтобы защитить линию фронта.

Подоляк отметил, что украинские пилоты завершают обучение на американских истребителях F-16.

Кроме того, Подоляк заявил, что Украине необходимо получить разрешение на нанесение ударов по российской территории вблизи границы и обещанные самолеты для эффективной обороны.

Нам нужно покончить с преобладанием российской тактической авиации, иначе эта оборонная война будет очень сложной, потому что Россия будет просто засыпать бомбами районы, расположенные близко к полю боя, — отмечает советник руководителя ОП. Поделиться

Как повлияет на ситуацию в войне получение Украиной шведских самолетов ASC 890

Украина впервые за время независимости получит самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.

ASC 890 предоставит Украине совершенно новые возможности против воздушных и морских целей. Ее способности идентифицировать цели на большом расстоянии будут усилены. Они (самолеты, — ред.) будут действовать как мультипликатор силы с появлением F-16, — отметил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон. Поделиться

Украина должна получить 2 таких самолета.

Воздушные радары передают информацию центральным и локальным командным пунктам.

А также прямое целеуказание боевым самолетам. В случае с Украиной они по-настоящему раскроют потенциал ожидаемых летом многоцелевых истребителей F-16.

Данные передаются через тактическую сеть Link 16, используемую США и странами НАТО.

Эта коммуникационная, навигационная и идентификационная система поддерживает обмен данными между командованием, самолетами, кораблями и наземными войсками на ультравысокой частоте.