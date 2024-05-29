Пока украинские военные уже начали получать вооружение из недавних пакетов помощи от США, однако для наращивания объема понадобятся недели. Итак, Украине срочно нужны западные истребители для достижения паритета в воздухе.
Сколько западных истребителей необходимо Украине для защиты неба
Он подчеркнул, что Украине сейчас необходимо по меньшей мере около 60 западных истребителей, чтобы защитить линию фронта.
Подоляк отметил, что украинские пилоты завершают обучение на американских истребителях F-16.
Кроме того, Подоляк заявил, что Украине необходимо получить разрешение на нанесение ударов по российской территории вблизи границы и обещанные самолеты для эффективной обороны.
Как повлияет на ситуацию в войне получение Украиной шведских самолетов ASC 890
Украина впервые за время независимости получит самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890.
Украина должна получить 2 таких самолета.
Воздушные радары передают информацию центральным и локальным командным пунктам.
А также прямое целеуказание боевым самолетам. В случае с Украиной они по-настоящему раскроют потенциал ожидаемых летом многоцелевых истребителей F-16.
Данные передаются через тактическую сеть Link 16, используемую США и странами НАТО.
Эта коммуникационная, навигационная и идентификационная система поддерживает обмен данными между командованием, самолетами, кораблями и наземными войсками на ультравысокой частоте.
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